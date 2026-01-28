COMUNICATO STAMPA

Roma, Fi Roma: “Tor Pignattara in condizioni drammatiche: Campidoglio e Municipio V diano risposte concrete ai cittadini”

Roma, 28 gennaio 2026 – “Non c’è pace per i cittadini di Tor Pignattara. Ad aggravare un quadro già di per sè drammatico anche la caduta di nuovi alberi in via Antonio Tempesta.

Tra strade interrotte, quadranti scollegati, difficoltà negli spostamenti quotidiani e crolli di alberi, il quartiere sta vivendo un momento di totale abbandono istituzionale da parte del Campidoglio e del Municipio V che, a parte qualche annuncio spot e sterili proclami di circostanza, non fa nulla di concreto per i cittadini e per il quartiere, sempre più isolato dal resto della città.

Forza Italia Roma non ci sta e, a tal proposito, ha depositato oggi un’interrogazione con cui chiede al sindaco Gualtieri e alla Giunta di fare chiarezza sulle motivazioni tecniche che hanno portato alla chiusura simultanea di via degli Angeli e via di Porta Furba senza un’adeguata pianificazione alternativa, sull’esistenza di un cronoprogramma vincolante circa la riapertura di queste due importanti arterie e sulla volontà di istituire un tavolo di confronto con il Municipio V, i comitati di quartiere e le associazioni di categoria per mitigare i disagi e valutare forme di ristoro per i commercianti danneggiati. I cittadini non possono scontare l’inerzia o, peggio ancora, l’incapacità delle istituzioni di amministrare adeguatamente la città. Servono risposte e servono fatti concreti, subito”.

Lo dichiarano, in una nota, la capogruppo di Forza Italia in Assemblea Capitolina Rachele Mussolini, ilsegretario di Forza Italia del V Municipio Michel Emi Maritato e la responsabile cittadina Anna Sieprawski-Troili.