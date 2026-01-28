mercoledì, Gennaio 28, 2026

Pranzare con i bambini (e farlo davvero in tranquillità): l’esperienza family friendly di Riva Marconi

ROMA,FROSINONE,LATINA,VITERBO
Erika Ciancio
1 min.read

Trovare un ristorante elegante dove i genitori possano mangiare con calma mentre i bambini si divertono davvero non è semplice. A Roma, però, c’è una realtà che da tempo ha intercettato questo bisogno e lo ha trasformato in un format sempre più apprezzato dalle famiglie: Riva Marconi.

Affacciato sul Tevere, Riva Marconi organizza periodicamente pranzi e brunch domenicali pensati per le famiglie, unendo buona cucina, organizzazione e un’animazione strutturata che coinvolge i bambini per diverse ore. Il risultato è un’esperienza equilibrata: i genitori possono finalmente pranzare in tranquillità, mentre i più piccoli sono seguiti e intrattenuti da uno staff dedicato.

Il format prevede un menù completo per gli adulti, già definito, e un menù dedicato ai bambini, pensato per incontrare i loro gusti. Parallelamente prende vita l’area animazione, con un programma ricco e continuo: giochi musicali, baby dance, truccabimbi, bolle di sapone, teatrini e attività creative. In alcune occasioni speciali, non mancano le mascotte, sempre molto attese dai bambini per foto e momenti di gioco.

L’aspetto più apprezzato è proprio questo: i bambini non vengono semplicemente “intrattenuti”, ma coinvolti in un vero percorso ludico, mentre i genitori possono vivere il pranzo senza fretta, conversare e rilassarsi.

La cornice fa la sua parte. Riva Marconi è un locale elegante ma accogliente, capace di mantenere uno standard elevato pur restando attento alle esigenze delle famiglie. Non a caso, questi appuntamenti vengono riproposti nel tempo, diventando per molti genitori un riferimento fisso per la domenica.

Informazioni utili

 Dove

Riva Marconi

Lungotevere Dante 275, Roma

Quando

Pranzi e brunch per famiglie, generalmente la domenica

Orario indicativo: dalle 12:30

 Prezzi

– Menù adulti completo: 30 €

– Menù bambini: 15 €

Parcheggio

Parcheggio interno disponibile

Prenotazioni

06 5566159 – 342 346 1038

Roma, Fi Roma: “Tor Pignattara in condizioni drammatiche: Campidoglio e Municipio V diano risposte concrete ai cittadini”
