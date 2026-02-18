mercoledì, Febbraio 18, 2026

Roma – Associazione ARGOS Forze di Polizia presso il Comando Provinciale Carabinieri Roma

PRIMO PIANOROMA,FROSINONE,LATINA,VITERBO
La delegazione di presidenza dell’Associazione ARGOS Forze di Polizia lo scorso 4 di febbraio 2026 guidati dal Presidente Nazionale Dott. Gianluca Guerrisi ( Polizia di Stato ), dal vice presidente Nazionale Dott. Fausto Zilli ( Guardia di Finanza), il Consigliere Nazionale e Coordinatore per la città di Roma e Regione Lazio per le relazioni con Arma dei Carabinieri Cons. Vincenzo Ruocco e dal responsabile delegato nazionale per le relazioni con la Polizia Penitenziaria Giovanni Santo, accolti presso il Comando Provinciale Carabinieri Roma dal Comandante, il Generale di Brigata Marco Pecci, e i suoi collaboratori il Colonnello Adolfo Angelosanto Comandante del Reparto Operativo dei Carabinieri di Roma  e il Colonnello Giuseppe  Iacoviello Capo Ufficio Comando del Comando Provinciale Carabinieri di Roma.

Continua il percorso delle Buone Azione dell’Associazione ARGOS Forze di Polizia, all’interno delle Istituzioni, fatto di confronti e di proposte per il campo sociale e umanitario, attraverso la lodevole e volontaria disponibilità di uomini e donne in uniforme e cittadini simpatizzanti alle Forze dell’Ordine con buone condotte.

In un clima altamente professionale, di cordialità e gradita disponibilità il Generale PECCI  si è complimentato per le attività prodotte e sviluppate dall’Associazione ARGOS sul territorio romano e nazionale in tema aggregazione e supporto sociale-culturale, in particolar modo per le attività legate ai percorsi “A SCUOLA CON LEGALITA’ ” e al “NO BULLYNG” prodotte dai volontari ARGOS e alla promozione della cultura della legalità, partendo dalle scuole primarie dove avviene il percorso di crescita delle persone.

Consegnato durante l’incontro, direttamente dalle mani dei vertici nazionali dell’Associazione ARGOS Forze di POLIZIA dott. Gianluca GUERRISI e dott. Fausto ZILLI, il decreto di nomina di Ambasciatore della Legalità all’Arma dei Carabinieri.
La pregiata distinzione di merito, tra le più importanti espressioni e emissioni in riconoscimenti conferita dall’Associazione ARGOS Forze di POLIZIA  per lodevoli attività in campo giustizia e legalità è stata corredata da elegante cofanetto, contenente un ciondolo in argento e pietra corniola simbolo di determinazioneresistenza e coraggio, con inciso il monumento L’Abbraccio fatto realizzare dall’ Associazione ARGOS e il Giornale ATLASORBIS in ricordo dei Caduti delle Forze di Polizia.

Il Generale di Brigata Marco Pecci Comandante Provinciale dei Carabinieri di Roma saluta il Vice Presidente Nazionale Cav. Uff. Dott. Acc. Fausto Zilli (Guardia di Finanza)
Il Generale di Brigata Marco Pecci, Comandante Provinciale dei Carabinieri di Roma consegna al Presidente Nazionale dell’Associazione ARGOS Forze di POLIZIA il fermacarte con lo stemma araldico in rilievo dell’Arma dei Carabinieri

MaRedizione il mare dentro il male fuori
redazione@ilgiornaledellazio.it - direttore@ilgiornaledellazio.it - Via delle Pietre Piane 8 / B Ginestra Sabina Rieti Direttore Responsabile: Cav. Dr. Piero Fusaglia 392 3329132

