Rigenerazione urbana e mobilità sostenibile, una sfida comune per i Comuni della Provincia di Roma

“Sabato 10 gennaio 2026, presso la Sala Nobile di Palazzo Savelli ad Albano Laziale, si terrà l’incontro pubblico “Rigenerazione e Mobilità – La città sostenibile tra innovazione, servizi e qualità dello spazio pubblico”, promosso dal Dipartimento Professioni di Fratelli d’Italia – Federazione della Provincia di Roma.

L’iniziativa nasce dalla consapevolezza che i temi della rigenerazione urbana, della mobilità sostenibile e della pianificazione del territorio rappresentano oggi una priorità strategica per tutti i Comuni della Provincia di Roma, chiamati a governare trasformazioni complesse che incidono direttamente sulla qualità della vita dei cittadini, sui servizi e sulla tenuta sociale ed economica dei territori.

Dopo la mia introduzione, in qualità di Responsabile Regionale del Dipartimento Professioni di Fratelli d’Italia, porteranno i saluti istituzionali il Senatore Marco Silvestroni, Presidente della Federazione provinciale di Fratelli d’Italia, l’Onorevole Andrea Volpi, Deputato di Fratelli d’Italia, Laura Corrotti, Presidente della Commissione Urbanistica della Regione Lazio, Micol Grasselli, Vice Presidente della Commissione Lavori Pubblici della Regione Lazio, ed Edy Palazzi, Vice Presidente della Commissione Cultura della Regione Lazio.

Seguiranno gli interventi tecnici dell’ingegner Errico Stravato, sul tema della rigenerazione urbana e del recupero del patrimonio edilizio, dell’architetto Ombretta Renzi, sulla valorizzazione dei borghi e dei centri storici, e dell’architetto Lorenzo Pasquarelli, che illustrerà le opportunità offerte dalla Legge Regionale n. 12/2025 in materia di governo del territorio. Il mio contributo sarà dedicato alla pianificazione urbana sostenibile e alla mobilità intelligente come strumenti concreti per rendere le città più efficienti, accessibili e vivibili.

Le conclusioni saranno affidate a Massimo Ferrarini, candidato Sindaco di Albano Laziale.

Rigenerazione e mobilità non sono temi astratti, ma leve fondamentali per lo sviluppo equilibrato dell’intera Provincia di Roma. Mettere a sistema competenze tecniche, strumenti normativi e visione politica significa offrire ai Comuni soluzioni reali e sostenibili per affrontare le sfide del presente e del futuro”. Lo dichiara in una nota l’Ing. Roberto Cuccioletta, Responsabile Regionale Dipartimento Professioni di Fratelli d’Italia.