sabato, Gennaio 3, 2026

PET FOOD: a Roma una raccolta solidale per cani e gatti nel giorno dell’Epifania

Il 5 gennaio, in occasione dell’Epifania, Roma sarà protagonista di un’mportante iniziativa di solidarietà dedicata agli animali: PET FOOD, il progetto di raccolta di cibo per cani e gatti promosso dal Nucleo Ispettori Forestali.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di sostenere i canili e le strutture di accoglienza del territorio romano che ogni giorno si prendono cura di animali in difficoltà. Tutto il cibo raccolto verrà infatti distribuito direttamente ai canili di fiducia del Nucleo, garantendo un aiuto concreto e immediato.

PET FOOD si svolgerà esclusivamente sul territorio di Roma e rappresenta un’occasione semplice ma significativa per trasformare il giorno dell’Epifania in un gesto di altruismo verso i nostri amici a quattro zampe.

Come partecipare

Partecipare è facile e aperto a tutti:
• basta inviare una mail a: nif.romacapitale@gmail.com
• si riceveranno tutte le indicazioni sul punto di raccolta più vicino

Ogni contributo, grande o piccolo, può fare la differenza: una donazione di cibo significa cura, attenzione e benessere per tanti animali che aspettano una seconda possibilità.

Con PET FOOD, la solidarietà diventa un gesto concreto. Perché anche l’Epifania può portare doni speciali: quelli che scaldano il cuore… e riempiono le ciotole 🐾💚 Uff.Stampa V.S. Nucleo Ispettori Forestali.Iniziativa Promossa dal Comandante A.Scatolini.

