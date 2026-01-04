domenica, Gennaio 4, 2026

salute

Ultime notizie

Guidonia – Approvato il “Master Plan” per le aree produttive

PRIMO PIANOROMA,FROSINONE,LATINA,VITERBO
Redazione
Autore Redazione
1 min.read

La Giunta della Città di Guidonia Montecelio ha approvato, di recente, il “Master Plan/Piano di azione strategico” per le aree produttive, una linea-guida destinata a indirizzare lo sviluppo economico e territoriale della Città.

Il comune è caratterizzato da una dinamicità multiforme e da una costante crescita a demografica ed economica. L’attuale Piano Regolatore Generale, risalente al 1976, risulta ormai inadeguato rispetto alle moderne esigenze di sviluppo produttivo, infrastrutturazione e dotazione di servizi.

L’Amministrazione ha, pertanto, ritenuto, opportuno dotarsi di uno strumento che consenta una visione strategica per il futuro insediamento della attività produttive, in una logica di sviluppo sostenibile del territorio.

Il Master Plan rappresenta uno strumento di indirizzo flessibile e dinamico, strutturato per offrire una visione condivisa del futuro della Città, si propone di bilanciare le potenzialità di sviluppo economico con il consolidamento dei servizi e le opportunità occupazionali.

Il documento si compone di un elaborato grafico, una relazione tecnica, analizza il futuro dei luoghi, la definizione degli usi dei suoli, la progettazione del paesaggio e degli spazi pubblici, il disegno delle aree produttive, le infrastrutture e i servizi.

“Il Master Plan è uno strumento informale di indirizzo strategico, modificabile e perfezionabile nel tempo, che non costituisce vincolo giuridico-urbanistico sulle destinazioni di zona o sulle proprietà. Si tratta, in sintesi, di una base di riferimento per approcciare tutte le successive programmazioni e iniziative di riqualificazione del territorio. Il Master Plan, è bene sottolinearlo, non è un atto di variante urbanistica e, quindi, in prospettiva, per ogni singolo nuovo progetto bisognerà sempre passare per il preventivo confronto con la Città e la votazione dello stesso in Consiglio comunale e regionale”, dichiara il Sindaco Mauro Lombardo.

Previous article
Rigenerazione urbana e mobilità sostenibile, una sfida comune per i Comuni della Provincia di Roma
Redazione
Redazione

Articoli popolari

Il Giornale del Lazio - Iscritto al Tribunale di Rieti - sezione stampa - al n. 5/2000 il 19/07/2000 ( Cambio Provincia) redazione@ilgiornaledellazio.it - direttore@ilgiornaledellazio.it

© Il Giornale del Lazio 2025