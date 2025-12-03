RIETI: IL PREMIO SICUREZZA STRADALE 2025 – CHIARA CAPPONI ALL’ARMA DEI CARABINIERI

Nell’ambito dei festeggiamenti di “Santa Barbara nel Mondo”, durante la cerimonia svoltasi nella splendida cornice del Teatro Flavio Vespasiano di Rieti, è stato conferito il premio “Sicurezza Stradale 2025 – Chiara Capponi” al Comando Provinciale Carabinieri di Rieti.

Il riconoscimento, giunto alla XXVII edizione, è stato attribuito all’Arma dei Carabinieri quale attestazione dell’impegno profuso quotidianamente a tutela della collettività ed è stato ritirato dal Comandante Provinciale dell’Arma, Colonnello Valerio Marra.

Nel suo intervento, il Colonnello Marra ha rivolto un sentito ringraziamento ai presenti e, in particolare, al Presidente dell’Associazione “Santa Barbara nel Mondo”, Pino Strinati, il quale, insieme agli altri componenti dell’Associazione, ha individuato nell’Arma il destinatario del premio. Il Comandante ha inoltre ribadito il costante impegno dei Carabinieri nello svolgimento di tutte le attività volte a garantire la sicurezza dei cittadini tra cui gli utenti della strada.

In tale prospettiva, anche in vista delle imminenti festività di fine anno, nei prossimi giorni saranno ulteriormente intensificati i controlli lungo le principali arterie della provincia, al fine di prevenire comportamenti pericolosi, quali l’eccesso di velocità o la guida in stato di alterazione psicofisica dovuta all’assunzione di alcol o sostanze stupefacenti, fenomeno che riguarda in misura crescente anche i più giovani.

Proprio per questo motivo l’Arma dei Carabinieri è attivamente impegnata, in tutte le scuole della provincia, nella promozione della Cultura della Legalità, attraverso incontri dedicati e visite agli stessi Comandi da parte degli studenti.