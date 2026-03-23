RIETI: I CARABINIERI INCONTRANO LO STUDENTE RIMASTO FERITO DURANTE L’ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

Nei giorni scorsi, presso la sede del Comando Provinciale dei Carabinieri di Rieti, il Comandante Provinciale, Colonnello Valerio Marra, unitamente al Comandante del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Rieti, Luogotenente Alessandro Conte, ha ricevuto il giovane studente Samuele, accompagnato, per l’occasione, dai propri genitori.

L’incontro fa seguito al grave infortunio di cui il ragazzo è rimasto vittima alla fine di febbraio 2025. In quell’occasione, durante lo svolgimento di un progetto di PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento, ex alternanza scuola-lavoro), il giovane aveva riportato fratture multiple al braccio sinistro mentre operava su una macchina utensile.

All’epoca dei fatti, l’intervento dei Carabinieri della Compagnia di Rieti, supportati dai militari dell’Ispettorato del Lavoro e dal personale dello SPISAL della ASL locale, permise di ricostruire accuratamente la dinamica dell’incidente. Le indagini portarono al deferimento alla Procura della Repubblica di alcuni soggetti, ritenuti responsabili, in concorso tra loro, di lesioni personali colpose gravi, in relazione ad alcune omissioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro.

Contestualmente, vennero elevate sanzioni amministrative per delle violazioni della normativa antinfortunistica, per un importo complessivo superiore ai 10.000 euro.

Durante il colloquio, svoltosi in un clima di profonda sensibilità e vicinanza, Samuele ha condiviso la propria esperienza successiva all’infortunio, illustrando il complesso percorso riabilitativo intrapreso finora e le ulteriori sfide mediche che dovrà ancora affrontare per recuperare la piena normalità e funzionalità dell’arto.