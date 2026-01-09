Riapre la scuola dell’infanzia di Via Piagge

Piglio, L’amministrazione Felli invita la cittadinanza all’inaugurazione

Domani (sabato 10 gennaio alle ore 11:30) ci sarà l’inaugurazione della scuola dell’infanzia “Piglio Capoluogo” sita in via Piagge, è una bella notizia quella che ha esternato via social l’Amministrazione Comunale del Sindaco Mario Felli, invitando la cittadinanza a partecipare all’inaugurazione dei lavori. I lavori, hanno permesso di migliorare sensibilmente la sicurezza, il comfort rendendo l’ambiente scolastico più accogliente e funzionale per bambini, insegnanti e personale. Gli interventi hanno riguardato diversi aspetti strutturali e funzionali dell’edificio. La scuola è il cuore della comunità ed è un punto di riferimento importante per le famiglie. Di sicuro gli interventi effettuati, rendono l’edificio ora più sicuro e confortevole per le attività scolastiche. La riapertura della scuola dell’infanzia di via Piagge rappresenta un traguardo significativo per tutta la comunità di Piglio e per il benessere dei più piccoli e il loro diritto a crescere in un ambiente sicuro, stimolante ed accogliente.