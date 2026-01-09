Glamour Connect On Tour: il dialogo che fa crescere il turismo

venerdì, Gennaio 9, 2026

Parte da Milano il roadshow formativo di Glamour dedicato agli agenti di viaggio

Glamour(www.glamourviaggi.it), punto di riferimento nel panorama del turismo tailor made e della biglietteria aerea, da sempre orientata all’innovazione e alla valorizzazione del rapporto con le agenzie di viaggio, scende in campo con “Glamour Connect On Tour”: un nuovo format itinerante di incontri formativi e di confronto diretto, pensato per rafforzare il dialogo con gli agenti di viaggio, condividere visioni ed esperienze e costruire insieme il futuro della distribuzione turistica.

Un progetto che va oltre la formazione tradizionale e mette al centro la relazione, l’ascolto e la collaborazione, con l’obiettivo di creare un ecosistema sempre più solido, consapevole e orientato alla crescita comune.

Non un semplice roadshow prodotto, ma un vero spazio di confronto: Glamour Connect nasce con l’obiettivo di ascoltare, condividere e raccogliere feedback concreti da chi lavora ogni giorno sul mercato. Un approccio aperto, interattivo e partecipativo, lontano da qualsiasi logica di “indottrinamento”, che mette al centro la relazione con le agenzie.

Raccontiamo chi siamo, come lavoriamo e dove stiamo andando, condividendo in modo trasparente la nostra visione e il nostro mondo. Ma soprattutto chiediamo ai responsabili di prodotto Glamour di confrontarsi con le agenzie direttamente per capire cosa funziona davvero in uno scenario così straordinariamente volubile e multicanale, cosa si può migliorare, quali nuovi trend sono veramente utili alla filiera organizzata del travel e come svilupparli al meglio. Perché il valore di questo progetto nasce più che dal classico racconto di sé, dall’ascolto e dal confronto diretto con chi ogni giorno lavora sul mercato.” afferma Emmer Guerra Destination Director di Glamour.

Ogni tappa prevede una giornata strutturata ma dinamica, con momenti di formazione, networking e dialogo diretto.

La giornata tipo si apre alle ore 9:00 con la presentazione del partner seguita da sessioni formative mattutine e pomeridiane.

La prima tranche di Glamour Connect On Tour toccherà: Milano, Torino, Varese, Brescia, Padova, Treviso, Modena, Ravenna, Cesana e Firenze,

Il progetto poi proseguirà nei mesi successivi con nuove tappe in tutta Italia, tra cui Verona, Bergamo, Roma, Napoli, Bari, Lecce, Perugia, Siena, Grosseto e molte altre città, confermando la volontà di Glamour di essere vicina alle agenzie, sul territorio.

Con Glamour Connect On Tour, la formazione diventa dialogo, il confronto diventa valore e la relazione con gli agenti si trasforma in un vero progetto condiviso.

Perché crescere, oggi, significa farlo insieme.

