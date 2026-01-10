REFERENDUM SULLA GIUSTIZIA, COSENTINO (SINISTRA ITALIANA – AVS): “MOBILITAZIONE CAPILLARE, COSTRUIRE COMITATI IN OGNI TERRITORIO PER DIFENDERE LA DEMOCRAZIA”

“Il referendum sulla giustizia è una sfida cruciale per il futuro della nostra democrazia e per la difesa della Costituzione. Per questo serve una mobilitazione capillare, diffusa e organizzata, che parta dai comitati regionali e territoriali in tutto il Paese” -Lo dichiara Danilo Cosentino, Segretario regionale di Sinistra Italiana. -“Dobbiamo essere presenti nei comuni, nei quartieri, nei luoghi di lavoro e di studio. È solo attraverso una rete forte e radicata di comitati che possiamo parlare con le persone, spiegare nel merito cosa comporta questo referendum e rendere evidente la posta in gioco: l’equilibrio tra i poteri dello Stato, le garanzie costituzionali e la qualità della nostra democrazia. Il tentativo del Governo di forzare i tempi e di delegittimare i corpi di garanzia dimostra una visione autoritaria del potere, che considera le regole e i controlli un intralcio anziché un fondamento della vita democratica. Sinistra Italiana – conclude Cosentino – è impegnata a promuovere la nascita di comitati regionali e locali, aperti alla società civile, alle associazioni e ai cittadini. Difendere la Costituzione significa difendere la democrazia: per questo è necessario partecipare, informarsi e votare No”.