Marzia Roncacci presenta a Roma il suo libro “L’invidia del pene”

Martedì 13 gennaio, alle ore 18:30, nella prestigiosa cornice della Libreria del Palazzo delle Esposizioni, si terrà la presentazione de “L’invidia delpene”, opera letteraria della giornalista e conduttrice Rai Marzia Roncacci, pubblicata da Frascati & Serradifalco Editori.

Il volume, che ha già riscontrato un notevole successo di pubblico tanto da essere già in fase di ristampa, si configura come un’analisi lucida e appassionata della società italiana. Nonostante il richiamo al celebre concetto freudiano, il testo non si presenta come un saggio accademico, bensì come un manifesto contemporaneo che intreccia memoria storica e riflessione sociale.

Attraverso il racconto di una carriera vissuta in prima linea e il richiamo alla spinta rivoluzionaria del 1968, l’autrice esplora temi cruciali quali l’emancipazione femminile, la lotta per la meritocrazia di genere e l’evoluzione dei legami affettivi e professionali.

All’evento, insieme all’autrice, interverranno per un dibattito di approfondimento:

Maria Rita Parsi, psicoterapeuta e scrittrice;

Giancarlo Governi, scrittore e storico autore Rai.

L’Autrice Marzia Roncacci, volto di punta del Tg2, vanta una carriera d’eccellenza nel servizio pubblico. Laureata in Lettere e Filosofia alla Sapienza, ha iniziato il suo percorso in radio con RDS per poi approdare in Rai, dove ha ricoperto il ruolo di inviata per le redazioni Interni, Esteri ed Economico-Sindacale. Attualmente conduce il programma di approfondimento “Tg2 Italia Europa”. Nel corso della sua carriera ha ricevuto numerosi riconoscimenti, tra cui il Media Price (2009) e il Premio Personalità Europea (2013).

Dettagli dell’evento:

Data: Martedì 13 gennaio

Orario: 18:30

Luogo: Libreria del Palazzo delle Esposizioni, Roma

Ingresso: Libero fino a esaurimento posti