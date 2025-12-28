Progetto Academy, comincia il raduno a Novarello (27-30 dicembre) – Federazione Italiana Pallacanestro

Torna

Academy Maschile

27 Dicembre 2025

Primo giorno di allenamenti per i 40 giocatori nati nel 2011 convocati dal Settore Squadre Nazionali per il raduno Natalizio dell’Academy Italia.

Agli ordini di coach Alessandro Nocera gli Under 15 sosterranno, da oggi 27 dicembre e fino al 30 dicembre, misurazioni, sessioni di allenamento e mini-partite.

Quello di Novarello è l’ultimo step di un percorso cominciato, per i nati 2011, con i camp regionali del Progetto Academy, sostenuti fra febbraio e giugno 2025.

Dai 786 atleti monitorati nel primo semestre, 96 hanno poinpartecipato alla Ludec Cup (6-8 dicembre 2025).

In questo raduno Natalizio, sono stati infine convocati 40 giocatori, divisi in due Gruppi (Azzurro e Bianco) che si alterneranno sul parquet dell’impianto sportivo di Novarello.

Il calendario della categoria Under 15 per la stagione sportiva 2025/26 prevede il raduno di marzo 2026, e la partecipazione al Torneo dell’Amicizia, che nel prossimo anno si svolgerà in Spagna.

I convocati

Agnolin Samuele (2011, Derthona Basket)

Bada’ Tommaso (2011, Robur Et Fides Varese)

Baldaccini Lorenzo (2011, Virtus Pall. Bologna)

Beccari Andrea (2011, Pallacanestro Brescia)

Biondi Federico Xavier (2011, Pallacanestro Moncalieri)

Boem Alessandro (2011, Reyer Venezia)

Cecconi Alberto (2011, Firenze Basketball Academy)

Cerminara Samuele (2011, Oneteam Basket Forli’)

Chinello Daniele (2011, Reyer Venezia)

Ciocchetti Filippo (2011, Robur Et Fides Varese)

Coulibaly Hassane Malcom (2011, Robur Et Fides Varese)

D’Astore Giovanni Maria (2011, CAB Stamura Basket Ancona)

De Dominicis Alessandro (2011, Pall. Aurora Desio)

Fantino Michele Paolo (2011, Pallacanestro Brescia)

Ferraro Carlos (2011, College Basketball)

Fusaro Gabriel (2011, Napolibasket)

Gasparri Gian Marco (2011, Orange1 Basket Bassano)

Girardi Leonardo (2011, Oneteam Basket Forli’)

Giuliani Daniel (2011, Baskonia – SPA)

Gostinelli Francesco (2011, Virtus Siena)

Gottardi Lorenzo (2011, Orange1 Basket Bassano)

Govoni Davide (2011, Virtus Pall. Bologna)

Grandi Augusto (2011, Perugia Basket)

Itulah Onekhiomhen Confident (2011, San Mauro Basket)

Kandji Muohamet (2011, Basket Pedrengo)

Lodini Leonardo (2011, Virtus Pall. Bologna)

Luchenti Federico (2011, Stella Azzurra)

Mambriani Federico (2011, Pall. Reggiana)

Manzo Alessandro (2011, Assigeco Basket Academy Piacenza)

Mastromarino Luca (2011, Pallacanestro Trieste 2004)

Montano Diego (2011, Oneteam Basket Forli’)

Ogie Praise Ehsosa (2011, Pall. Reggiana)

Osayande Destiny (2011, Reyer Venezia)

Perlo Umberto (2011, Pall. Olimpia Milano)

Petreni Alberto (2011, CAB Stamura Basket Ancona)

Rizzato Riccardo (2011, Universo Treviso Basket)

Tontini Umberto (2011, Anzio Basket Club)

Yankine Serge (2011, Pallacanestro Arzignano Garcia Moreno)

Zaoui Christ Yoann Melvine Angelo (2011, Virtus Pall. Bologna)

Zavaroni Alberto (2011, Collegno Basket)

Atleti a disposizione

Agosto Samuele (2011, Amici Pallacanestro Udinese)

Albanese Francesco (2011, Pallacanestro Viola)

Angelucci Dante (2011, Pall. Olimpia Milano)

Balzarotti Pietro (2011, Pallacanestro Varese)

Bulajic Mirko (2011, San Paolo Ostiense)

Camerota Claudio (2011, Fortitudo Scauri)

Cardinali Michele (2011, Victoria Libertas Pall.)

Conti Lorenzo (2011, San Paolo Ostiense)

Coti Zelati Libero (2011, Blu Orobica)

Crini Giulio (2011, OFP Azzurra RDR)

Di Bitonto Antonio (2011, Pol. Nuova Matteotti)

Falbo Lorenzo (2011, Academy Scafati Basket)

Fiorito Alessandro (2011, Polisportiva Alfa)

Focaccia Mario (2011, Oneteam Basket Forli’)

Franchi David (2011, UCAM Murcia – SPA)

Galigani Francesco (2011, Stella Azzurra)

Maiorano Tommaso (2011, Pol. Citta’ Futura 1981)

Maragno Raffaele (2011, Pescara Basket)

Padrini Leonardo (2011, Bakery Basket Piacenza)

Savioli Niccolo’ (2011, Shoemakers Basket Monsummano)

Schiavone Gioele (2011, Siracusa Basket)

Smith Luca Allen (2011, Tigers Milano)

Specchia Angelo (2011, Messapica Basket Ceglie)

Terrero Hernandez Reynel (2011, Pall. Reggiana)

Tulini Novak (2011, Stella Azzurra)

Zenuni Alessandro (2011, Collegno Basket)

Lo staff

Direttore Generale: Salvatore Trainotti

Coordinatore Squadre Nazionali maschile: Luigi Datome

Allenatore: Alessandro Nocera

Il programma

27 dicembre

Arrivo convocati entro le ore 13:00 presso il Centro Sportivo Novarello

Via Dante Graziosi 3 (ingresso Gate 3) – Granozzo con Monticello (No)

15:30/19:30 Misurazioni, Valutazioni, Test fisici

28 dicembre

09:00/13:00 Allenamento

16:30/19:30 Mini-partite

29 dicembre

09:00/13:00 Allenamento

16:00/20:00 Allenamento

30 dicembre

09:00/11:30 Mini-Partite

Fine Raduno

Gli allenamenti si svolgeranno presso il Centro Sportivo Novarello di Granozzo con Monticello (No) in Via Dante Graziosi 3.