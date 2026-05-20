Polisportiva Olimpia Onlus alla Coppa America di Cagliari: il 22 maggio i ragazzi protagonisti alle regate preliminari

Daniela Del Prete, nata a Napoli nel 1975, è una giornalista e stimata addetta stampa attiva in tutt'Italia. Direttrice della web tv Dagal Social e presidente dell'associazione Dagal Creations APS, gestisce l'ufficio stampa di numerosi eventi e ha ricevuto prestigiosi riconoscimenti, tra cui il Premio Eccellenze Istituzionali nel 2022. Premi: Ha ricevuto il Premio Special Award alla 76ª Biennale di Venezia, un premio a Barcellona per la web tv e il Premio Eccellenze Istituzionali nel 2022