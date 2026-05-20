Polisportiva Olimpia Onlus alla Coppa America di Cagliari: il 22 maggio i ragazzi protagonisti alle regate preliminari

La Polisportiva Olimpia Onlus sarà protagonista alla Coppa America di Cagliari il prossimo 22 maggio, vivendo una giornata di sport, inclusione e partecipazione attiva all’interno di uno degli eventi velici più prestigiosi al mondo. L’associazione guidata da Carlo Mascia porterà i propri ragazzi nel cuore delle regate preliminari, offrendo loro un’esperienza unica e altamente formativa.
Un’esperienza immersiva tra mare, sport e inclusione
I giovani dell’associazione seguiranno le regate dalla base operativa della Lega Navale e, successivamente, prenderanno parte a un’uscita in mare in gommone da Marina Piccola, accompagnati da Marco Barbarossa, per assistere in diretta alla prima manche della competizione nelle acque di Cagliari.
Un’occasione che unisce emozione, scoperta e contatto diretto con il mondo della vela professionistica.
Sport come strumento di crescita
La partecipazione alla Coppa America si inserisce in un percorso consolidato della Polisportiva Olimpia Onlus, che da anni utilizza i grandi eventi sportivi come strumenti di:
- Inclusione sociale
- Crescita personale
- Sviluppo delle autonomie
- Valorizzazione dei talenti dei ragazzi
Negli anni, l’associazione ha preso parte a numerose manifestazioni nazionali e internazionali, costruendo un modello che unisce sport e impatto sociale, spesso raccontato anche dai media.
Una giornata organizzata nei dettagli
Durante l’intera esperienza, i ragazzi saranno accompagnati dagli operatori e dai referenti dell’associazione, che seguiranno ogni fase:
- permanenza presso lo stand della Lega Navale
- trasferimento a Marina Piccola
- uscita in mare per assistere alle regate
Un’organizzazione attenta che garantisce sicurezza, serenità e piena partecipazione.
La missione della Polisportiva Olimpia Onlus
Attiva nel settore sportivo e sociale, la Polisportiva Olimpia Onlus promuove progetti rivolti a giovani e famiglie, con l’obiettivo di favorire:
- inclusione
- partecipazione
- benessere psicofisico
- socializzazione