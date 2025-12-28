Genova – la Polizia di Stato effettua le perquisizioni

Facendo seguito alla notizia diffusa nella giornata di ieri 27.12.2025, si ritiene di interesse pubblico segnalare che nell’ambito della indagine condotta, sotto la direzione della Direzione Distrettuale Antimafia e Antiterrorismo di Genova, con il coordinamento della Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo di Roma, dalla Polizia di Stato (Questura di Genova-D.I.G.O.S, col raccordo operativo della Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione di Roma) e dalla Guardia di Finanza (GICO di Genova e Nucleo Speciale di Polizia Valutaria di Roma), sono state eseguite, nei confronti delle persone sottoposte a misura cautelare e di altri indagati, un totale di 17 perquisizioni, personali e locali (incluse le tre sedi dell’ABSPP a Genova, Milano e Roma), che hanno interessato anche le città di Torino, Bologna, Bergamo, Firenze, Monza Brianza, Lodi, Sassuolo (Modena).

Le attività, proseguite sino alla tarda sera di ieri, hanno permesso di raccogliere ulteriori elementi che (fatta salva la presunzione di non colpevolezza) si ritiene riscontrino il quadro indiziario in base al quale è stata emessa l’ordinanza di applicazione di misure cautelari personali e reali. Si segnala in particolare il sequestro di denaro contante per una somma complessiva di circa € 1.080.000,, detenuti non solo nelle sedi della ABSPP, ma anche in alcune delle dimore nella disponibilità delle persone perquisite.

In un caso, il contante (per circa € 560.000) era stato occultato in un vano appositamente ricavato in un garage a Sassuolo.

Sono stati altresì sequestrati alcuni computer, nascosti nell’intercapedine di una parete in un alloggio in provincia di Lodi, e numerosi altri dispositivi elettronici che saranno sottoposti ad analisi nei prossimi giorni.

Nella abitazione di uno degli indagati, che conservava anche circa € 6.000, è stata rinvenuta una bandiera di Hamas. Materiale riconducibile all’organizzazione è stato inoltre trovato in alcuni dei luoghi sottoposti a perquisizione.

In particolare, oltre a vari opuscoli sul movimento islamista, è stata sequestrata una chiavetta USB contenente anāshīd (canti corali della tradizione islamica) celebrativi di HAMAS.

