Presentato a Napoli il progetto dello studio Ippolito Design

“Rinnovare casa design” una risposta unica a tutte le esigenze di ristrutturazione di una casa senza stress, in due sole sedute è possibile vedere realizzata la propria casa e l’avveramento di un sogno

Natale è il periodo in cui si pensa maggiormente alla famiglia e al luogo dove si vive. Quindi è il momento migliore per fare progetti per ristrutturare la propria casa per renderla più accogliente e funzionale per coloro che ci vivono a seguito delle mutate esigenze. Questi i motivi che hanno spinto Giosuè Ippolito, titolare dello studio Ippolito Design, insieme con la moglie Clelia,ad organizzare il party di Natale per presentare il progetto “Rinnovare casa design”. L’evento, a cui hanno partecipato circa 200 ospiti, si è svolto presso lo studio in via Partenope n 1, sul Lungomare di Napoli, con l’intrattenimento musicale curato dalla dj Aras. Design, stile, bellezza, funzionalità, evoluzione così Giosuè Ippolito argomenta il progetto: ≪ Mio padre Gennaro Ippolito negli anni ’70 iniziò l’attività a Fuorigrotta, poi a Pozzuoli, io sono la seconda generazione nell’ambito dell’arredamento. E da Pozzuoli arriviamo con il secondo punto-vendita in Via Partenope 1, su Lungomare, il più bello del mondo. Con una novità: l’arredamento sì, ma accompagnato da tutti quelli che sono i prodotti e gli elementi necessari per ristrutturare una casa di design. Via Partenope è stata scelta perché è una location ad un passo dal mare e dal Castel dell’Ovo, perché Napoli non deve essere quella che tutti vogliono lasciar immaginare alla nostra bella Italia, quella famosa per la pizza e il mandolino. Napoli è tanto altro, è anche design e abbiamo la presunzione di poter dire, grazie ai nostri clienti felici e soddisfatti, che il nostro metodo rivoluzionario per ristrutturare casa funziona. Rivoluzionario perché creare uno showroom dove lo studio di progettazione è rappresentato dai nostri architetti di fama internazionale: abbiamo l’Interior Adam, che ha lavorato a Londra e a Venezia. Abbiamo l’architetto Di Giulio, che ha lavorato per studi prestigiosi. Noi riusciamo a dare un prodotto, un progetto innovativo, rivoluzionario che ci permette di mostrare al nostro cliente, dopo due sedute, tutto quello che gli occorre. Con la realizzazione fotografica, non empirica, non teorica, l’utente riesce a guardare e a toccare nel nostro showroom tutti i prodotti concretamente e materialmente. Quindi noi promettiamo che in due sedute, il progetto della casa, con tutte quelle che sono le pratiche, con tutto quello che sono gli elementi tecnici necessari per iniziare una ristrutturazione, vengono forniti al nostro committente. Non dovrà più immaginare, non dovrà più ipotizzare come sarà la sua casa o affidarsi ad un tecnico in particolare, ma potrà finalmente toccare e vedere con i suoi occhi, in poco tempo, la realizzazione di un sogno≫. Conclude Giosuè Ippolito:≪L’unico interlocutore servirà a prendersi le responsabilità e a lasciare spazio nella quotidianità della vita che tutti quanti dobbiamo e abbiamo la necessità oggi di continuare. Una ristrutturazione non può fermare quello che è il tuo ciclo quotidiano. Non può il cliente affidare la ristrutturazione a troppe competenze, diventando lui stesso il fulcro della ristrutturazione, perché in quel modo farà l’errore che fanno tutti: quello di essere, dopo la ristrutturazione, ricoverato come crisi di post-ristrutturazione≫.

Ippolito Design Studio nasce dalla passione per l’architettura, l’interior e il design su misura. Dal 2016 accompagna privati, architetti e aziende nella realizzazione di spazi unici, funzionali e ricchi di personalità. La sua storia imprenditoriale nasce già negli anni ‘70 con il nome di “Arredamenti Gennaro Ippolito”, su iniziativa di quest’ultimo. Il figlio Giosuè trasforma negli anni l’impresa di arredamento in uno studio di progettazione e design, capace di prendere in mano le redini di un intero progetto di ristrutturazione e realizzare una casa bella e funzionale con la soddisfazione completa del committente e l’attenzione ai dettagli. Da questa convinzione, e dalla collaborazione con brand leader di settore nascono prima “Ippolito design studio” e poi, ultima creatura presentata nel corso dell’evento party, “Rinnovare casa design”, studio di progettazione che, grazie all’esperienza di seconda generazione della famiglia Ippolito, riesce a dare una risposta unica a tutte le esigenze di ristrutturazione di una casa, evitando qualsiasi forma di stress e facendo risparmiare tanto tempo al cliente rendendo non più necessari i numerosi giri fra più negozi e showroom. In due sole sedute, in pratica, è possibile vedere realizzata la propria casa in rendering video e foto che rivelano la personalità, l’identità, il carattere e il gusto del cliente. Ippolito design vanta una consolidata collaborazione con Bontempi casa, di cui presenta in anteprima rispetto al Salone del Mobile di Milano le principali novità. La città di Napoli viene così utilizzata in questo caso come trampolino di lancio, cosa che normalmente non si verifica nell’ambito del design e della moda.

Harry di Prisco