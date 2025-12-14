Sparatoria a Bondi Beach in Australia, almeno 11 le vittime: ucciso uno degli attentatori. Le autorità: “È un attacco terroristico”

Secondo quanto riporta ABC News, al momento dell’attacco sulla spiaggia era in corso una festa per la celebrazione ebraica di Hanukkah. Meloni: “L’Italia dice no a ogni forma di antisemitismo”

ROMA – Sarebbero undici le vittime e ventinove le persone ferite, tra cui due agenti, nella sparatoria avvenuta a Bondi Beach in Australia. Secondo quanto riporta ABC News, al momento dell’attacco sulla spiaggia era in corso una festa per la celebrazione ebraica di Hanukkah. Tra le vittime ci sarebbe anche uno degli attentatori, mentre un altro sarebbe in stato di fermo.

La polizia del Nsw ha raccomandato a “chiunque si trovi in zona di mettersi al riparo”. Gli agenti dell’Eastern Suburbs Police Area Command sono stati chiamati per intervenire a Campbell Parade intorno alle 18:45 (le 8:45 ora italiana). Nelle vicinanze, sono stati trovati diversi oggetti sospetti ora in fase di esame da parte degli artificieri. Le autorità hanno definito la sparatoria un episodio di “terrorismo”, affermando che era “progettato per colpire la comunità ebraica di Sydney nel primo giorno di Hanukkah”.

“Sappiamo che c’erano molte persone lì per celebrare una felice ricorrenza: la celebrazione dell’Hanukkah. E c’erano ben più di 1.000 persone quando è successo. A seguito delle circostanze dell’incidente di stasera, alle 21:36, ho dichiarato che si tratta di un attentato terroristico”, ha detto in conferenza stampa il commissario di polizia del NSW Mal Lanyon. Intanto, in Italia, la Farnesina ha fatto sapere che sta monitorando la situazione.

“In linea di principio, l’Iran condanna il violento attacco contro i civili a Sydney, in Australia. La violenza terroristica e le uccisioni di massa saranno condannate, ovunque vengano commesse, come illegali e criminali”, il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano, Esmaeil Baghaei, su X.MELONI: “PROFONDO DOLORE, ITALIA DICE NO A OGNI FORMA ANTISEMITISMO”

“Seguo con profondo dolore le drammatiche notizie che arrivano da Sydney. Nel condannare ancora una volta con fermezza ogni forma di violenza e di antisemitismo, l’Italia esprime il proprio cordoglio per le vittime e si stringe ai loro cari, ai feriti, alle comunità ebraiche e rinnova la propria amicizia al popolo australiano”. Lo scrive su X la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

TAJANI: “SOLIDARIETÀ A COMUNITÀ EBRAICA, VITTIMA VERGOGNOSO ATTENTATO”

“Non posso che inviare la mia solidarietà alla Comunità ebraica australiana, vittima stamattina di un vergognoso attentato con numerosi morti”. Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani intervenendo ad Atreju.

