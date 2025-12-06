domenica, Dicembre 7, 2025

salute

Ultime notizie

BAGNARA CALABRA (RC): GIOVANE FERITO AL VOLTO DA UN COLPO DI PISTOLA ACCIDENTALE

CRONACA ITALIANA
redazione
Autore redazione
1 min.read

ARRESTATO L’AMICO

Un momento di incoscienza che avrebbe potuto trasformarsi in tragedia. È quanto emerso a Bagnara Calabra, dove un giovane è rimasto gravemente ferito al volto da un colpo di pistola esploso accidentalmente dall’amico mentre gli stava mostrando l’arma. Le cause dell’esplosione sono ancora in fase di accertamento.

Foto

La vittima dopo essere rientrata a casa sanguinante avrebbe riferito ai genitori di essere caduto, tentando inizialmente di celare l’accaduto. Una volta giunto al Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria, però, i sanitari – insospettiti dalla natura delle ferite – hanno effettuato approfonditi esami diagnostici, rinvenendo un proiettile conficcato nella zona cervicale. Il giovane è stato immediatamente ricoverato in terapia intensiva, dove resta in prognosi riservata.

Parallelamente, i Carabinieri della Stazione di Bagnara Calabra hanno avviato gli accertamenti sul posto. Raccolte le prime informazioni, i militari hanno eseguito una perquisizione presso l’abitazione dell’amico, rinvenendo una pistola con matricola abrasa e diverse munizioni detenute illegalmente. L’arma e le cartucce sono state sequestrate.

Il giovane è stato arrestato con le accuse di detenzione di arma clandestina, ricettazione, detenzione abusiva di munizioni e lesioni personali gravissime.

Si ricorda che, in base al principio di presunzione di innocenza, la responsabilità dell’indagato sarà definitivamente accertata solo con sentenza irrevocabile.

Previous article
POLIZIA DI STATO CREMONA: ARRESTI PER FURTI IN ITALIA E NEI PAESI EUROPEI
Next article
ARRESTO DI 3 PERSONE PER TRAFFICO INTERNAZIONALE DI SOSTANZE STUPEFACENTI
redazione
redazionehttps://www.ilgiornaledellazio.it

Articoli popolari

Redazione

Il Giornale del Lazio - Iscritto al Tribunale di Rieti - sezione stampa - al n. 5/2000 del 019/07/2000 Editore e Direttore Responsabile Cav. Dr. Piero Fusaglia Via delle Pietre Piane 8 / B 02033 Ginestra Sabina di Monteleone Sabino Rieti redazione@ilgiornaledellazio.it - direttore@ilgiornaledellazio.it

Ultime notizie

Successo per la terza tappa di “Cammini DiVini”

ROMA,FROSINONE,LATINA,VITERBO 0
Subiaco, L'Assessore Regionale Elena Palazzo ha sottolineato l'obiettivo del...

A-HEAD Project porta a Palazzo Valentini l’arte come cura: premiati Barchitta, Zabarella e Zeroscena.

PRIMO PIANO 0
Biolghini, Calapai e Benedetti: «L’arte resta spazio di trasformazione...

Presentato all’Accademia di Belle Arti di Frosinone il progetto PRO-BEN dedicato al benessere psicofisico degli studenti.

AMBIENTE 0
Grande successo per la pubblicazione del catalogo fotografico dedicato...

Articoli popolari

Successo per la terza tappa di “Cammini DiVini”

ROMA,FROSINONE,LATINA,VITERBO 0
Subiaco, L'Assessore Regionale Elena Palazzo ha sottolineato l'obiettivo del...

A-HEAD Project porta a Palazzo Valentini l’arte come cura: premiati Barchitta, Zabarella e Zeroscena.

PRIMO PIANO 0
Biolghini, Calapai e Benedetti: «L’arte resta spazio di trasformazione...

Presentato all’Accademia di Belle Arti di Frosinone il progetto PRO-BEN dedicato al benessere psicofisico degli studenti.

AMBIENTE 0
Grande successo per la pubblicazione del catalogo fotografico dedicato...

© Il Giornale del Lazio 2025