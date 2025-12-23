Pia Tuccitto: ”Nei miei testi canto la verità e il valore dei sentimenti”

La rocker Pia Tuccitto ci emoziona sulle note del nuovo singolo ”Come sto? Non lo so” prodotto insieme a Frank Nemola presso il Montecalvo Studio (Bo) e distribuito a Distrokid.

Nel brano si cerca di avere delle risposte sull’amore: perché l’amore nasce e poi finisce se in fondo è quello che ti dà la vita? “Amore amore amore poi è finita”.Poi si passa dal tormento “chissà se sei l’amore per un momento” a sperare in qualcosa di meglio, fino ad arrivare a non capirci più niente e vedere come una soluzione quella di “allora mi conviene brindare al piacere” passando dalla romanticità alla materialità dell’amore cioè il sesso, “certe volte ho confuso amore vino e sesso ma sbagliando s’impara ad essere se stesso”. Alla fine …”Come sto? Non lo so”. La musica del brano è stata scritta insieme al chitarrista storico Luca Longhini. Gli arrangiamenti alla Pulp Fiction ,che ne enfatizzano l’atmosfera allunata, sono stati prodotti insieme a Frank Nemola.

Pia Tuccitto, cantautrice rock, nel ‘93 ha iniziato la sua carriera nel team di Vasco Rossi, con il quale ha trascorso 15 anni durante i quali hanno condiviso i palchi dei più importanti eventi live (3 edizioni dell’Heineken Jammin’ Festival, Rock R’evolution e supporter ai tour di Vasco). Tra la sua vasta produzione, alcune canzoni sono state interpretate da grandi artisti come Patty Pravo, Irene Grandi e lo stesso Vasco. Ha tre album all’attivo: “Un segreto che”, “Urlo” e “Romantica io” e svariati singoli. Negli ultimi anni, oltre alla musica, si è dedicata a diversi progetti nell’ambito dell’arte, della fotografia e del teatro, proponendo con successo lo spettacolo ioelei in collaborazione con Federica Lisi Bovolenta. I brani Cento e 1000 lacrime, Ora puoi volare, W la Libertà Feat Augusta Melisi, Un aiuto speciale Feat. Rosy Velasco, Le corna in testa, E’ inutile parlare e il singolo Come sto? Non lo so, apriranno la strada ad una serie di nuove uscite prima dell’album di Pia Tuccitto.