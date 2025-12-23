27/12 Samira Lui ospite al Frontemare di Rimini per la reunion “Top Club” e “Fantastica”

Sabato 27 dicembre il Frontemare di Rimini ospiterà una serata evento che unisce spettacolo, musica e dinner show, riportando in primo piano due dei format più riconoscibili della sua storia recente: la reunion delle serate “Top Club Show Dinner” e “Fantastica”. Ospite d’eccezione sarà Samira Lui, volto televisivo conosciuto dal grande pubblico e protagonista de “La Ruota della Fortuna” su Canale 5, attesa al Frontemare per un incontro ravvicinato con i fan e il pubblico del locale.

La serata prenderà il via alle ore 20:00 con la cena, proposta in tre diverse formule studiate per intercettare pubblici e gusti differenti: menù fisso di carne, menù fisso di pesce oppure soluzione a buffet. Il Frontemare conferma così la sua vocazione a coniugare ristorazione e intrattenimento, con un format che permette di vivere l’intera serata all’interno della stessa location, dalla cena al dopocena, senza soluzione di continuità. L’attenzione alla proposta gastronomica e all’allestimento della sala resta uno dei tratti distintivi del locale affacciato su Viale Principe di Piemonte.

Terminata la cena, il Frontemare si trasformerà in una grande pista da ballo, con un viaggio musicale costruito sulle hit più celebri degli anni ’80, ’90 e 2000. In console si alterneranno i DJ Fabrizio Fratta, Luca Procacci e Giuseppe Mesce, chiamati a scandire il ritmo della notte con una selezione pensata per un pubblico trasversale, mentre la voce di Monica Harem accompagnerà dal vivo alcuni momenti della serata, contribuendo a creare un’atmosfera da club show.

Ospite d’eccezione della serata sarà Samira Lui, che ha conquistato il pubblico italiano grazie alla sua partecipazione al quiz show La Ruota della Fortuna. Con la sua simpatia e presenza scenica, Samira è diventata uno dei volti più amati del programma, guadagnandosi una grande visibilità a livello nazionale. La sua partecipazione alla serata rappresenta un’opportunità per incontrarla dal vivo in un contesto informale e festoso.

L’evento del 27 dicembre al Frontemare di Rimini conferma la volontà del locale di proporre serate strutturate, in grado di richiamare pubblico sia locale sia turistico, puntando su volti noti della televisione e su una programmazione musicale che alterna dinner show, live set e serate danzanti. Il Frontemare, situato lungo Viale Principe di Piemonte, rimane una delle location di riferimento della nightlife riminese, grazie a una proposta continuativa che unisce cucina, spettacolo e intrattenimento.

Informazioni e prenotazioni

Tel. +39 0541 478542

www.frontemarerimini.it | info@frontemare.it