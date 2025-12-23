martedì, Dicembre 23, 2025

Erika Ciancio - 0
Il 2025 si chiude come un anno particolarmente significativo per LIRH – Lega Italiana Ricerca Huntington, segnato da un rafforzamento dell’impegno sociale e divulgativo della...

Natale, Confeuro: “Agroalimentare protagonista a tavola: occhio a Italian Sounding”

Natale, Confeuro: “Agroalimentare protagonista a tavola: occhio a Italian Sounding”

“Le festività natalizie rappresentano da sempre un grandissimo momento di convivialità, condivisione e valorizzazione delle tradizioni culinarie del nostro Paese, in cui l’agroalimentare e il Made in Italy diventano assoluti protagonisti sulle tavole degli italiani”. Lo dichiara Andrea Tiso, presidente nazionale di Confeuro, Confederazione Agricoltori Europei. “Proprio per questo – prosegue Andrea Tiso – nell’anno della cucina italiana a patrimonio immateriale dell’Unesco, la nostra Confederazione invita le famiglie a prestare particolare attenzione alla qualità e all’origine dei prodotti alimentari acquistati, soprattutto durante le festività natalizie, periodo in cui il fenomeno dell’Italian Sounding rischia di raggiungere uno dei suoi picchi più preoccupanti, mettendo seriamente a rischio l’autenticità del vero Made in Italy. L’Italian Sounding – sottolinea il presidente della Confeuro, Confederazione Agricoltori Europei – purtroppo è un fenomeno allarmante e profondamente dannoso, che compromette l’economia e la produttività di migliaia di piccoli e medi agricoltori e produttori del settore primario. A Natale, a Capodanno e durante tutto l’anno, è fondamentale dunque scegliere consapevolmente prodotti italiani di qualità, imparando a riconoscere ed evitare imitazioni e contraffazioni che nulla hanno a che vedere con le nostre eccellenze agroalimentari”, conclude Tiso.

