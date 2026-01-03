L’Anno inizia con un finanziamento regionale per la valorizzazione del Cammino di S.Benedetto

Trevi Nel Lazio, Grazioli: “Fondamentale la collaborazione tra l’Amministrazione e Juvenilia, e più un generale tra le istituzioni e le associazioni, premessa per una crescita sociale, morale e culturale del nostro paese”.

Inizia nel miglior modo possibile con un importante risultato il nuovo anno per l’Amministrazione del Sindaco Silvio Grazioli, che ha ricevuto un finanziamento regionale di € 35 mila, legato al progetto “Valorizzazione dei Cammini di Spiritualità”. Nel particolare si tratta il progetto regionale riguarda la realizzazione e installazione di opere d’arte contemporanea, che coinvolgano il viandante in una riflessione spirituale, in relazione ai caratteri storici, culturali e paesaggistici che connotano l’identità di ciascun percorso. I “Cammini di Spiritualità” comprendono: la Via Francigena del Nord, Via Francigena del Sud, Cammino di San Francesco, Cammino di San Benedetto. Il Comune di Trevi Nel Lazio, in relazione al “Cammino di San Benedetto ha ricevuto tale finanziamento. “La determina della Regione Lazio -ha sottolineato il Sindaco Silvio Grazioli- finanzia il progetto del comune di Trevi, realizzato insieme all’associazione culturale Juvenilia, denominato “Percorso della Memoria”, che prevede la realizzazione di due opere figurative, che completano le opere di street art, che Juvenilia ha già realizzato nell’estate scorsa all’ingresso di Trevi, ed in Piazza IV Novembre (nelle foto). Il finanziamento è di trentacinquemila euro (35.000,00) e rappresenta un’ulteriore occasione per il nostro paese di realizzare opere in grado di valorizzare il territorio, sotto l’aspetto culturale e turistico. Tale progetto rappresenta anche un elemento importante di collaborazione tra l’Amministrazione e Juvenilia, e più un generale tra le istituzioni e le associazioni, premessa per una crescita sociale, morale e culturale del nostro paese”. La soddisfazione , come il Sindaco Grazioli ha rimarcato di questo finanziamento, è accentuata dalla sinergia tra il Comune e l’associazione Juvenilia, un aspetto che mostra la sensibilità da sempre avuta da parte dell’Amministrazione Grazioli verso le varie realtà locali, che trovano una proficua collaborazione con un’Amministrazione attenta, produttiva e vicina al territorio,