Paciullo torna in scena: “Ti ho fatto il pacco” debutta a Roma tra comicità, ritmo e colpi di scena

Il nuovo anno si apre all’insegna del teatro brillante con “Ti ho fatto il pacco”, lo spettacolo che vedrà Paciullo protagonista sul palco del Teatro San Paolo di Roma l’8, 9 e 10 gennaio 2026. Accanto a lui due volti amatissimi dal pubblico: La pièce, scritta da Nino Taranto, Paciullo, Nicolò Innocenzi e Nazzareno Mattei, porta la firma registica dello stesso Taranto insieme a Paciullo, una coppia artistica che negli anni ha dimostrato affiatamento, ironia e un perfetto equilibrio tra comicità e ritmo scenico. e Noemi Bordi, per una commedia ambientata nei magazzini di un grande colosso della logistica.

La storia: tra equivoci, tensione e un finale inaspettato

La trama si apre con una coppia di individui dall’aria sospetta che si introduce furtivamente nei magazzini della gigantesca azienda Micro Mega Pack, leader della distribuzione. A un primo sguardo sembrano ladri improvvisati, ma la realtà appare più complessa: i due si presentano come negozianti esasperati dalla concorrenza spietata del colosso, che li avrebbe costretti a chiudere la loro attività.

A interrompere il loro piano è un vigilante prossimo alla pensione, un uomo semplice ma integerrimo, che li sorprende e tenta in tutti i modi di farli desistere dall’atto illegale. Determinato a fermarli, riesce persino a bloccare tutte le uscite, impedendo loro la fuga.

Tra sirene, allarmi e un crescendo di tensione, la coppia continua a nascondere la vera ragione della loro presenza nel magazzino. Una verità che non ha nulla a che vedere con il danneggiamento dell’azienda… anzi. Quando finalmente emergeranno le loro reali intenzioni, la storia prenderà una piega del tutto inaspettata, rivelando un intreccio sorprendente e profondamente umano.

Una commedia che parla al presente

“Ti ho fatto il pacco” non è solo una commedia brillante: è uno sguardo ironico e pungente sulle dinamiche del lavoro contemporaneo, sulla competizione esasperata e sulle fragilità di chi cerca di sopravvivere in un mercato sempre più spietato. Il tutto raccontato con la leggerezza intelligente che contraddistingue Paciullo e Taranto, capaci di trasformare una situazione limite in un vortice di risate, riflessioni e colpi di scena.