Omr Automotive premiata tra le ‘100 Eccellenze Italiane’

Roma – Omr Automotive è stata insignita del prestigioso ‘Premio d’Eccellenza – 100 Eccellenze Italiane’ nel corso della cerimonia ufficiale svoltasi presso la Sala della Regina di Palazzo Montecitorio, a Roma. Il riconoscimento si inserisce nell’XI Edizione dell’iniziativa promossa dall’Associazione Liber, con il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri e di undici Ministeri.

L’ingresso di Omr Automotive tra le ‘Storie di Eccellenza’ riconosce il percorso di sviluppo di una realtà industriale internazionale, oggi leader nella componentistica per veicoli, con headquarter a Rezzato (Brescia) e una presenza strutturata di 9 società in Italia e 6 nel mondo – tra cui Usa, Brasile, Cina, India e Marocco – oltre a un modello di crescita fondato su robustezza economico-finanziaria, innovazione tecnologica, sostenibilità, qualità dei processi e valorizzazione delle persone.

Le ‘Storie di Eccellenza’ raccolgono non solo personalità e professionisti, ma anche aziende, enti e organizzazioni che contribuiscono con innovazione, qualità e responsabilità allo sviluppo del Paese. La cerimonia è stata aperta dall’Inno Nazionale eseguito dal quintetto della Banda dell’Esercito Italiano e ha visto i saluti istituzionali dell’onorevole Giorgio Mulè, vice presidente della Camera dei Deputati. Sono intervenuti inoltre Verdiana Dell’Anna, presidente dell’Associazione Liber, e Carlo Deodato, segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e presidente del Comitato d’Onore, insieme all’editore Riccardo Dell’Anna, ideatore del progetto.

A ritirare il riconoscimento, in rappresentanza del Gruppo Omr, è stata la dottoressa Marta Bonometti, Financial Controller di Omr Automotive, nel contesto di una cerimonia che ha riunito istituzioni, rappresentanti del mondo imprenditoriale e protagonisti dell’economia, della cultura e della produzione italiana. “Essere tra i protagonisti di ‘100 Eccellenze Italiane’ significa vedere riconosciuto, in un contesto istituzionale di altissimo valore, il lavoro quotidiano, la competenza e il senso di responsabilità che contraddistinguono tutte le persone di Omr Automotive. È un risultato che appartiene all’intera azienda e che ci incoraggia a proseguire con determinazione nel nostro percorso di crescita, continuando a investire in qualità, innovazione e capitale umano”, ha dichiarato il presidente di Omr Automotive, cavaliere Marco Bonometti.