L’Arbatax Park Resort vince ai World Travel Awards 2025



Per il settimo anno consecutivo premiato come Miglior Eco Resort e Miglior Giardino Sensoriale al mondo

L’Arbatax Park Resort & Spa ha raggiunto il vertice del turismo sostenibile mondiale, aggiudicandosi i prestigiosi titoli di World’s Leading Eco Resorte World’s Leading Resort Sensory Gardenai World Travel Awards 2025, considerati gli “Oscar del turismo” e considerati a livello globale come il massimo riconoscimento del settore. I premi sono stati consegnati lo scorso 6 dicembre durante un’elegante cerimonia di gala all’Exhibition World Bahrain di Manama, dove l’eccellenza italiana ha superato i migliori resort del pianeta, confermando per il settimo anno consecutivo la leadership indiscussa dell’Arbatax Park Resort & Spa in sostenibilità ambientale e innovazione turistica.

Nel cuore incontaminato dell’Ogliastra, una delle cinque Blue Zones del mondo dove longevità e benessere si intrecciano con la natura, l’Arbatax Park Resort & Spa si distingue come un autentico laboratorio vivente di eco-responsabilità e armonia tra lusso e ambiente. Qui, ogni angolo racconta una storia: dal Parco Naturalistico Bellavista, unico al mondo per la sua perfetta integrazione in un’area protetta, al Giardino delle Meraviglie, un percorso sensoriale che stimola i cinque sensi, fino alle spiagge cristalline di Cala Moresca, dove il mare diventa specchio di pace e rigenerazione.

Il resort non si limita a offrire bellezza naturale, ma è anche promotore di iniziative sostenibili come Clean Up Arbatax, realizzata con la barca elettrica MY Stella, simbolo di un turismo responsabile che tutela l’ecosistema marino. Queste eccellenze, riconosciute a livello internazionale, fondono lusso contemporaneo, tradizione sarda e rigenerazione naturale, offrendo agli ospiti esperienze autentiche, immersive e capaci di evocare emozioni, risvegliare i sensi e favorire un benessere autentico e duraturo.

Fondato nel 2010 da Giorgio e Angela Mazzella, l’Arbatax Park Resort & Spa rappresenta l’eredità visionaria di una coppia appassionata che ha rivoluzionato il turismo sardo, coniugando natura, tradizione e sostenibilità in un modello etico riconosciuto a livello globale. Giorgio Mazzella ha proiettato il resort verso nuove prospettive, sostenendo progetti innovativi come il Borgo Jana ad Arbatax, attualmente in evoluzione.

Angela Mazzella, vera anima del progetto e definita “regina del turismo sardo”, ha ideato e curato con grande passione il Giardino delle Meraviglie, trasformandolo in un percorso sensoriale per adulti e bambini, simbolo del suo amore per la natura e per l’Ogliastra. Sempre attenta all’aspetto green, ha promosso l’ecosostenibilità, gli orti biologici e le tradizioni locali, dando vita a iniziative come “A Chent’Annos… a tavola!”, evento dedicato alla celebrazione della gastronomia sarda. e della cultura locale.

Scomparsa nel 2024, Angela ha lasciato un’impronta indelebile nel cuore dell’Ogliastra, e la sua visione, condivisa e portata avanti dal marito, continua a illuminare la regione. Grazie al loro impegno, l’Arbatax Park Resort & Spa si è affermato come un vero faro di rigenerazione autentica, dove lusso, natura e sostenibilità si incontrano, diventando un esempio unico di turismo consapevole, capace di ispirare e nutrire l’anima dei suoi ospiti.