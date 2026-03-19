Nordson acquisisce CapstanAG, potenziando la presenza della Divisione Precision Agriculture in Nord America

La divisione Precision Agriculture di Nordson, che comprende l’innovativa linea di prodotti ARAG, sviluppati nella sede di Rubiera in provincia di Reggio Emilia, annuncia l’acquisizione di CapstanAG, azienda statunitense leader nel settore delle tecnologie agricole con sede a Topeka, in Kansas.

Forte di una lunga storia di innovazione, CapstanAG è nota per la sua tecnologia PWM (Pulse Width Modulation) che ha rivoluzionato l’efficienza della distribuzione e controllo dei liquidi nel settore dell’irrorazione agricola. Le soluzioni avanzate di CapstanAG migliorano significativamente l’efficacia dell’applicazione e riducono gli sprechi nelle colture a filari, nei frutteti, nelle operazioni di semina e nell’irrorazione aerea.

“L’acquisizione di CapstanAG rappresenta un passo strategico nel nostro percorso di crescita”, ha affermato Daniel Neves, vicepresidente di Nordson Precision Agriculture. “CapstanAG rafforza il nostro portafoglio di soluzioni per la gestione dei fluidi e aumenta la presenza nel mercato nordamericano, ampliando ulteriormente la nostra capacità di supportare i clienti con tecnologie all’avanguardia”.

“L’integrazione di CapstanAG e ARAG porterà benefici ai nostri clienti e ai nostri dipendenti grazie all’accesso a un’infrastruttura globale di alto livello “, ha dichiarato Jeff Grimm, direttore operativo di CapstanAG. “Inoltre, la disponibilità di componenti di eccellenza e di capacità produttive avanzate ci consentirà di elevare ulteriormente la qualità delle soluzioni e dei servizi offerti al mercato. “

CapstanAG apporta competenze altamente specializzate e una vicinanza diretta ai principali costruttori e operatori del settore agricolo nordamericano. La sua cultura imprenditoriale e la forte attenzione al cliente sono pienamente in linea con gli obiettivi di crescita perseguiti dalla strategia Ascend di Nordson.

“L’integrazione di CapstanAG con la tecnologia ARAG ci permetterà di avere un’offerta ancora più completa e tecnologicamente avanzata”, ha aggiunto Daniel Neves. “Insieme, continueremo a perseguire i nostri obiettivi strategici: servire i clienti, rafforzare la leadership nei mercati chiave e fornire prodotti e servizi della massima qualità. Si tratta di un’integrazione strategica che include visione, capacità e cultura orientata al cliente.” Con questa acquisizione, Precision Agriculture conferma la propria strategia di espansione internazionale e il proprio ruolo di attore chiave nello sviluppo di tecnologie sempre più intelligenti, sostenibili e orientate alla precisione.