Controlli dei Carabinieri tra Ostia e Ponte Galeria: trovata una pistola, coltelli e cocaina. Oltre 170 persone identificate
Una pistola, cinque coltelli, una katana e droga nascosta in un furgone. Non è una scena da film, ma quanto accaduto durante i controlli dei Carabinieri tra Ostia e Ponte Galeria.
Nella giornata di ieri, i militari della Compagnia di Roma Ostia hanno messo in campo un servizio straordinario di controllo del territorio nel quadrante sud-ovest della Capitale.
L’obiettivo era chiaro: contrastare lo spaccio e riportare attenzione su un’area da tempo sotto osservazione.
Il bilancio parla di un arresto e tre persone denunciate. Il primo intervento riguarda un 38enne romano, destinatario di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura di Roma.
L’uomo è stato rintracciato e accompagnato nel carcere di Carcere di Rebibbia, dopo la revoca della sospensione della pena.
Ma è durante i controlli su strada che emerge il dettaglio più sorprendente. I Carabinieri fermano un furgone. A bordo, un 58enne.
L’ispezione del mezzo porta alla scoperta di un piccolo arsenale: una pistola revolver Smith & Wesson, risultata danneggiata, cinque coltelli di diverse dimensioni, una katana e circa 5 grammi di cocaina. L’uomo è stato denunciato per porto illecito di armi e detenzione di stupefacenti.
I controlli si sono poi spostati nelle abitazioni. In via della Massimilla, un 54enne già ai domiciliari è stato trovato con altra cocaina.
Poco distante, in via Gesico, un 37enne è stato denunciato dopo il ritrovamento di centinaia di compresse dopanti, tra Oxandrolone e Stanozololo, oltre a 2.800 euro in contanti.
Cinque persone sono state invece segnalate alla Prefettura come assuntori di droga.
Nel complesso, l’operazione ha portato all’identificazione di 175 persone e al controllo di 83 veicoli, con sanzioni al Codice della Strada per circa 1.000 euro.
Numeri che raccontano un’attività intensa. Ma che, allo stesso tempo, lasciano una domanda sospesa.
Quello che emerge è un episodio isolato… o solo una fotografia parziale di ciò che accade ogni giorno?