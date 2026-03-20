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Ostia, droga e armi in strada: sequestrata anche una katana, un arresto e tre denunce

CRONACA ITALIANAPRIMO PIANOROMA,FROSINONE,LATINA,VITERBO
Dino Tropea
Author: Dino Tropea
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foto:www.facebook.com

Controlli dei Carabinieri tra Ostia e Ponte Galeria: trovata una pistola, coltelli e cocaina. Oltre 170 persone identificate

Una pistola, cinque coltelli, una katana e droga nascosta in un furgone. Non è una scena da film, ma quanto accaduto durante i controlli dei Carabinieri tra Ostia e Ponte Galeria.

Nella giornata di ieri, i militari della Compagnia di Roma Ostia hanno messo in campo un servizio straordinario di controllo del territorio nel quadrante sud-ovest della Capitale.

L’obiettivo era chiaro: contrastare lo spaccio e riportare attenzione su un’area da tempo sotto osservazione.

Il bilancio parla di un arresto e tre persone denunciate. Il primo intervento riguarda un 38enne romano, destinatario di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura di Roma.

L’uomo è stato rintracciato e accompagnato nel carcere di Carcere di Rebibbia, dopo la revoca della sospensione della pena.

Ma è durante i controlli su strada che emerge il dettaglio più sorprendente. I Carabinieri fermano un furgone. A bordo, un 58enne.

L’ispezione del mezzo porta alla scoperta di un piccolo arsenale: una pistola revolver Smith & Wesson, risultata danneggiata, cinque coltelli di diverse dimensioni, una katana e circa 5 grammi di cocaina. L’uomo è stato denunciato per porto illecito di armi e detenzione di stupefacenti.

I controlli si sono poi spostati nelle abitazioni. In via della Massimilla, un 54enne già ai domiciliari è stato trovato con altra cocaina.

Poco distante, in via Gesico, un 37enne è stato denunciato dopo il ritrovamento di centinaia di compresse dopanti, tra Oxandrolone e Stanozololo, oltre a 2.800 euro in contanti.

Cinque persone sono state invece segnalate alla Prefettura come assuntori di droga.

Nel complesso, l’operazione ha portato all’identificazione di 175 persone e al controllo di 83 veicoli, con sanzioni al Codice della Strada per circa 1.000 euro.

Numeri che raccontano un’attività intensa. Ma che, allo stesso tempo, lasciano una domanda sospesa.

Quello che emerge è un episodio isolato… o solo una fotografia parziale di ciò che accade ogni giorno?

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Dino Tropeahttps://dinotropea.it
Dino Tropea è scrittore e autore di tre libri: «Lasciato Indietro» (Armando Editore), «Ombre e Luci di un Cammino» (Laura Capone Editore) e «Il regno sommerso di Coralyn» (VJ Edizioni Milano). La sua scrittura, empatica ed evocativa, mescola narrativa, poesia e riflessione sociale. Al centro ci sono le persone, con le loro cadute e le loro ripartenze. Resilienza, memoria e speranza non sono parole da copertina, ma esperienze vissute e poi restituite sulla pagina con sincerità. Lavora come curatore letterario, seguendo progetti editoriali e accompagnando autori nel dare forma alle loro storie. In passato ha ideato e condotto programmi radiofonici dedicati alla rinascita, all’arte e all’impegno sociale, portando al centro voci spesso lasciate ai margini. Oggi quella stessa attenzione continua nei suoi scritti e nelle collaborazioni culturali, con uno sguardo sempre rivolto a chi cerca un nuovo inizio.

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