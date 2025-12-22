Nasce il Consiglio dei Giovani di Ciampino: partecipazione, idee e futuro

Ci siamo appena insediati e sono molto contento che il Consiglio dei Giovani di Ciampino nasca con la volontà di essere uno spazio attivo, propositivo e costruttivo, capace di portare idee e proposte concrete per il presente e per il futuro della nostra città.

Questo nuovo percorso rappresenta un’importante opportunità per i giovani di Ciampino, che potranno partecipare in modo diretto alla vita pubblica, confrontarsi e contribuire alle scelte che riguardano la comunità.

Un sentito ringraziamento va all’Amministrazione Comunale per aver creduto nei giovani e per aver sostenuto la nascita di questo Consiglio, riconoscendo il valore della partecipazione e dell’ascolto delle nuove generazioni.

Il Consiglio dei Giovani lavorerà fin da subito con impegno e responsabilità, con l’obiettivo di costruire un dialogo costante con le istituzioni e di dare voce alle idee, ai bisogni e alle proposte dei giovani, guardando con fiducia al futuro di Ciampino.

Lorenzo Fanasca