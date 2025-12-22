Sanità, Tiso(Accademia Ic): “Liste di attesa infinite. Serve sistema rapido ed equo”

Sempre più persone si rivolgono al privato per visite e prestazioni a causa delle lunghe liste d’attesa nel sistema pubblico e della necessità di tempi rapidi per diagnosi e cure. A ciò si aggiungono fattori economici e organizzativi che stanno ridisegnando il panorama sanitario italiano. Parallelamente, crescerebbe il numero di italiani che rinunciano a curarsi: circa uno su dieci, secondo recenti stime, dichiarerebbe di aver rinunciato a una visita o a un esame specialistico, soprattutto per motivi economici o per le liste d’attesa troppo lunghe. Un contesto sanitario davvero allarmante che non può e non deve essere sottovalutato dalle istituzioni competenti. Cosa fare dunque per risollevare la situazione? Rafforzare, sicuramente, la sanità pubblica: investimenti mirati per ridurre le liste d’attesa e garantire accesso equo. Al contempo, bisogna lavorare sulla Integrazione pubblico-privato: convenzioni e collaborazioni per rendere più accessibili le prestazioni private a prezzi competitivi. Infine, elaborare maggiori di sostegno: agevolazioni fiscali e contributi per le famiglie più fragili. E puntare su Digitalizzazione e innovazione: telemedicina e strumenti digitali possono ridurre tempi e costi, migliorando l’efficienza. A giudizio di Accademia IC, infatti, se non si interviene con politiche strutturali, il rischio è quello di accentuare nel nostro Paese le disuguaglianze e di trasformare la salute in un privilegio per pochi. La sfida per il futuro sarà garantire un sistema sanitario che sia rapido, equo e universale, capace di rispondere realmente ai bisogni di tutti i cittadini”.

Così, in una nota, Carmela Tiso, portavoce nazionale di Accademia Iniziativa Comune e presidente della associazione Bandiera Bianca