domenica, Marzo 1, 2026

Museo delle Illusioni Roma: esperienza immersiva tra scienza e divertimento

ROMA,FROSINONE,LATINA,VITERBO
Erika Ciancio
1 min.read

Il Museo delle Illusioni Roma rappresenta una delle attrazioni più originali della Capitale. Situato nel centro storico, propone un percorso interattivo dedicato alle illusioni ottiche e ai meccanismi della percezione.

L’esposizione si sviluppa attraverso numerose installazioni immersive: stanze capovolte, ambienti inclinati, tunnel rotanti, giochi prospettici e spazi specchiati che alterano la percezione delle dimensioni e della gravità. Il visitatore non è semplice osservatore ma parte attiva dell’esperienza.

L’obiettivo è duplice: intrattenere e divulgare. Le installazioni spiegano in modo accessibile come il cervello interpreti le immagini e come possa essere facilmente ingannato. Il museo si rivolge a famiglie, gruppi e scuole, offrendo un’attività che unisce gioco e curiosità scientifica.

In una città universalmente nota per il suo patrimonio storico e archeologico, il Museo delle Illusioni introduce una proposta culturale contemporanea, dinamica e interattiva, capace di attrarre un pubblico trasversale e di offrire un’alternativa moderna alle tradizionali mete turistiche romane.

Il Museo delle Illusioni è aperto tutti i giorni rispettando i seguenti orari:

Roma: Dal Lunedì alla Domenica: dalle 10.00 alle 20.00 (ultimo accesso alle 19.00).

Milano: Dal Lunedì alla Domenica: dalle 10.00 alle 20.00 (ultimo accesso alle 19.00).

I giorni di chiusura, come Pasqua e Natale, ed eventuali variazioni sugli orari di apertura e chiusura verranno segnalati sulla homepage del sito, nella sezione “in evidenza”, con largo preavviso.

https://www.museoillusioni.it

