domenica, Marzo 1, 2026

Top 5 di questa settimana

Articoli correlati

FlyX Roma: il volo indoor che fa vivere l’emozione della caduta libera nel cuore della Capitale

ROMA,FROSINONE,LATINA,VITERBO
Erika Ciancio
Author: Erika Ciancio
1 min.read

Volare senza lanciarsi da un aereo, senza paracadute e senza esperienza precedente. Nel cuore della Capitale è possibile grazie a FlyX Roma, la galleria del vento che consente di sperimentare in totale sicurezza le sensazioni della caduta libera.

Si tratta di una struttura tecnologicamente avanzata che riproduce le condizioni del volo attraverso un potente flusso d’aria verticale all’interno di un cilindro trasparente. Il partecipante, equipaggiato con tuta tecnica, casco e occhiali protettivi, viene accompagnato da istruttori certificati che guidano ogni fase dell’esperienza, dal briefing iniziale al volo vero e proprio.

Un’esperienza per tutte le età

FlyX Roma si rivolge a un pubblico ampio: l’attività è accessibile dai 4 ai 104 anni, rendendola particolarmente adatta a famiglie, gruppi di amici, eventi aziendali e team building. Non è richiesta alcuna preparazione atletica specifica e ogni sessione è preceduta da una spiegazione tecnica sulle posizioni del corpo e sulle norme di sicurezza.

L’esperienza standard comprende generalmente due voli per partecipante, equivalenti – per durata e intensità – a un vero lancio in tandem da diverse migliaia di metri, ma senza i rischi e l’impatto emotivo del salto nel vuoto.

Sicurezza e tecnologia

La sicurezza rappresenta uno degli elementi centrali della struttura: ogni volo è supervisionato da personale specializzato e l’ambiente è progettato per garantire controllo e stabilità. La galleria del vento è completamente trasparente, consentendo anche agli accompagnatori di assistere all’esperienza dall’esterno.

Orari
Lun–Mer
Chiusi (tranne festivi)
Gio–Ven
14:30–19:00
Sab–Dom
10:00–19:00
Festivi e Agosto
Orario variabile
Nota: giorni e orari variano in base alla stagione. Ti consigliamo di verificare sempre la scheda Fly X su Google, aggiornata regolarmente.

Dove Via Cristoforo Colombo 168, 00147 Roma – Zona Garbatella

Un’attrazione innovativa per il Lazio

In una regione storicamente associata a patrimonio artistico e archeologico, FlyX Roma rappresenta una proposta innovativa nel panorama dell’intrattenimento sportivo e tecnologico. L’esperienza unisce adrenalina, sicurezza e accessibilità, offrendo ai residenti e ai turisti un’attività dinamica e alternativa rispetto ai percorsi culturali tradizionali.

Il sogno di volare, almeno per qualche minuto, nel Lazio è diventato realtà.

Previous article
Maspen, il dolce delle Seychelles che conquista il cuore e il palato
Next article
Museo delle Illusioni Roma: esperienza immersiva tra scienza e divertimento
Erika Ciancio
Erika Ciancio

Articoli popolari

NOTIZIE SPORTIVE

Fascicolo premiato da Aci Treviso

SPORT pro red - 0
Nella splendida cornice del Bhr Hotel di Treviso si è svolta, giovedì 26 febbraio, la cerimonia di premiazione dell’Automobil Club Italia Treviso per la...
Read more

CICLISMO 79° GP LIBERAZIONE: CONFERMATA LA COPPA ITALIA DELLE REGIONI FEMMINILE

SPORT redazione - 0
LA GARA SARA’ TRASMESSA DALLA RAI Mancano due mesi ai Lazio Bike Days, due giorni di grande ciclismo per tutte le età nel cuore di...
Read more

”Sport Senza Confini” Al via la terza edizione

SPORT Enzo Epifani - 0
Dopo due edizioni in costante espansione, con 344 bambini coinvolti, 26 tappe e 12 regioni raggiunte, il progetto di sport inclusivo promosso da FISPES,...
Read more

Contatti

redazione@ilgiornaledellazio.it - direttore@ilgiornaledellazio.it - segreteria@ilgiornaledellazio.it Via delle Pietre Piane 8 / B Ginestra Sabina Rieti Direttore Responsabile: Cav. Dr. Piero Fusaglia 392 3329132

Ultimi Articoli

Quando non sai perché, allora è Amore

ROMA,FROSINONE,LATINA,VITERBO 0
Non si sceglie di amare. Accade. Punto. Senza manuali,...

Museo delle Illusioni Roma: esperienza immersiva tra scienza e divertimento

ROMA,FROSINONE,LATINA,VITERBO 0
Il Museo delle Illusioni Roma rappresenta una delle attrazioni...

Maspen, il dolce delle Seychelles che conquista il cuore e il palato

PRIMO PIANO 0
Un’esplosione di sapore che racconta la storia delle Seychelles Dalle...

Articoli più letti

Quando non sai perché, allora è Amore

ROMA,FROSINONE,LATINA,VITERBO 0
Non si sceglie di amare. Accade. Punto. Senza manuali,...

Museo delle Illusioni Roma: esperienza immersiva tra scienza e divertimento

ROMA,FROSINONE,LATINA,VITERBO 0
Il Museo delle Illusioni Roma rappresenta una delle attrazioni...

Maspen, il dolce delle Seychelles che conquista il cuore e il palato

PRIMO PIANO 0
Un’esplosione di sapore che racconta la storia delle Seychelles Dalle...

© Il Giornale del Lazio 2026 - iscritto al Tribunale di Rieti (sezione stampa) al numero 5/2000 in data 19/07/2000 (Cambio Provincia)