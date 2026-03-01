Non si sceglie di amare. Accade. Punto. Senza manuali, senza tutorial, senza possibilità di replica. E quando succede, la vita cambia colonna sonora e, quasi per distrazione, ci si scopre invincibili. Da questa semplice e spietata verità nasce “Quando non sai perché, allora è Amore”, la nuova creazione teatrale di ALVALENTI, in scena sabato 7 marzo alle ore 21.30 al Teatro San Leonardo di Viterbo.

Lo spettacolo si muove sul filo sottile tra monologo e poesia, parola e disegno, ironia e stupore. ALVALENTI porta sul palco una lavagna gigante a rullo di carta e, disegnando dal vivo, costruisce un racconto visivo e narrativo fatto di riflessioni sull’Amore: quello che non si spiega, non si programma, non garantisce nulla ma, quando arriva, è una fortuna enorme. Non per tutti. E forse proprio per questo preziosa.

Il risultato è un’ora sospesa tra il sorriso e l’incanto, in un’atmosfera leggera, surreale e sorprendente, dove il pubblico assiste alla nascita di immagini e pensieri in tempo reale. Un’esperienza teatrale che non predica, non consola e non promette: osserva. E colpisce.

Dietro il nome ALVALENTI c’è Alessandro Valenti, umorista, illustratore e poeta graficomico. Nato a Cagliari e cresciuto a Siena, ama definirsi “sardotoscano”. Per quindici anni è stato artista di strada, inventando le celebri “alvajungles”, vignette nate trasformando le firme del pubblico in disegni. Poi il passaggio naturale dalla strada al palcoscenico, dove ha reso il disegno umoristico una forma originale di spettacolo dal vivo.

Negli anni ha portato le sue performance in teatro, in televisione e nel mondo: dalla Rai a Canale 5, da Zelig a Disney Channel, fino a emittenti internazionali in Spagna, Malta e Canada. Ha vinto numerosi premi nazionali e internazionali e di recente ha fondato la Paintingpoetry Slam, la pitturapoesia dal vivo, con lo spettacolo Versi senza risposta.

Biglietti:

Underground tel. 0761 342 987

Bistrot del teatro tel. 392 301 8173

Online: eventi.archaeoars.it