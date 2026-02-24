MILANO, ROGOREDO, PALUMBO (FDI): «RISPETTO PER LE FORZE DELL’ORDINE»

«A nome del Dipartimento Lavoro di Fratelli d’Italia, esprimo la piena e incondizionata solidarietà ai lavoratori italiani, in particolare alle Forze dell’Ordine, che ogni giorno garantiscono la nostra sicurezza con abnegazione e professionalità spesso rischiando la propria vita. La stragrande maggioranza degli uomini e donne indivisa rappresenta un baluardo di legalità e ordine e meritano il nostro riconoscimento quotidiano. Solo casi isolati e sporadici, come quello emerso a Rogoredo, non devono offuscare l’onore di chi serve fedelmente la Nazioneproteggendola sempre e comunque. Noi di Fratelli d’Italia chiediamo pene esemplari per chi tradisce la divisa, ma anche maggiore tutela e risorse per tutte le Forze di Polizia, dai poliziotti ai carabinieri fino a tutti gli operatori onesti. Basta con queste vergognose campagne diffamatorie: La vera Italia sta con le divise che difendono i nostri valori e la nostra libertà».Lo dichiara Flavio Palumbo, responsabile del Dipartimento Lavoro di Fratelli d’Italia – Milano.