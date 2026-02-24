martedì, Febbraio 24, 2026

Top 5 di questa settimana

Articoli correlati

CICLISMO 79° GP LIBERAZIONE: CONFERMATA LA COPPA ITALIA DELLE REGIONI FEMMINILE

SPORT
redazione
Author: redazione
2 min.read

LA GARA SARA’ TRASMESSA DALLA RAI

Mancano due mesi ai Lazio Bike Days, due giorni di grande ciclismo per tutte le età nel cuore di Roma, che “conterranno” il 79° Gran Premio della Liberazione. Appuntamento con la storia, col presente e col futuro targato Terenzi Sport Eventi alle Terme di Caracalla, venerdì 24 e sabato 25 Aprile.

Venerdì 24 mattina il Coati Liberazione Juniores vedrà misurarsi oltre 30 squadre tra le migliori d’Italia e non solo, riflettori puntati anche su team stranieri come la messicana Monex, la Nazionale dell’Uzbekistan e una nutrita selezione tedesca. Poi, a cavallo tra ora di pranzo e primo pomeriggio, il DPiù Liberazione Allievi e il VF Costruzioni Liberazione Esordienti costituiranno il fiore all’occhiello del GP Ciclismo Oggi e Domani, una “challenge” che comprende quasi trenta corse giovanili del Centro-Sud nel 2026.
Sabato 25, le gare regine. Alle 9 scatterà il Caleffi Liberazione Women, prova femminile internazionale che (a proposito di challenge italiane) costituirà la quinta tappa della Coppa Italia delle Regioni, iniziativa della Lega Ciclismo Professionistico che garantisce per questa gara una copertura televisiva della Rai: attesissima la UAE ADQ, che domina da due anni sia nell’albo d’oro che sul podio; tra le formazioni che proveranno a impensierire questo top team, numerose Continental italiane e l’elvetica Nexetis, ma anche la nazionale ucraina e altri team da vari Paesi europei. Contemporaneamente, il Liberazione Baby farà scatenare i Giovanissimi in percorsi di short track.
A mezzogiorno, ecco uno dei momenti che caratterizzano in senso più profondo il GP Liberazione, mettendo da parte l’aspetto agonistico per esaltare quello sociale e solidale: la Bike4Fun – Pedalata del Dono, che in collaborazione con ANED Sport e AIDO permette a chiunque di solcare con la propria bici le strade del centro storico in mezzo ai monumenti della Città Eterna, per trascorrere un’ora di festa e spensieratezza su due ruote sensibilizzando sul fondamentale tema della donazione degli organi. Anima della Bike4Fun è il prof. Mariano Feccia, direttore del Centro Trapianti del Lazio, che coordinerà pure il “Villaggio della Salute” che si affiancherà al tradizionale villaggio con servizi food a ridosso della linea del traguardo.
Alle 14 il Gran Premio della Liberazione propriamente detto, erede del “Mondiale dilettanti di primavera” nato nel 1946 sulle ceneri della guerra: la corsa maschile Under 23, per un totale di 138 km che chiameranno a raccolta squadre da tre continenti per oltre dieci nazionalità. Hanno finora confermato la loro presenza la maggior parte dei team Continental italiani, da Biesse Carrera a Nippo Toscana Factory, le “Devo” di WorldTeam come UAE e NSN, e tante altre squadre attrezzate e pronte a dare spettacolo nella capitale.

Cinque prove, con centinaia di ciclisti di tutto il mondo che andranno a caccia del successo che lo scorso anno è stato centrato da Lorenzo Masciarelli (U23), Paula Blasi (Women), Connor Wright (Juniores), Andrea Alessiani (Allievi), Luca Ferro (Esordienti)

Non solo: nella due giorni del 79° GP Liberazione saranno previste anche una competizione per amatori e una corsa podistica al termine della manifestazione. Seguiranno novità: il sito ufficiale è www.gpliberazione.it e l’evento ha profili social su Facebook (Gran Premio Liberazione) e Instagram (granpremioliberazione). I profili social dell’organizzazione sono: Terenzi Sport Eventi (Facebook) e terenzisporteventi (Instagram).

Credits foto: Simone Lombi

Previous article
MILANO, ROGOREDO, PALUMBO (FDI): «RISPETTO PER LE FORZE DELL’ORDINE»
Next article
Fiera Agricola 2026: presentata la XIX edizione all’I.T.S. Guido Carli nel segno del claim “Vivere bene tra saperi e sapori”
redazione
redazionehttps://www.ilgiornaledellazio.it

Articoli popolari

NOTIZIE SPORTIVE

”Sport Senza Confini” Al via la terza edizione

SPORT Enzo Epifani - 0
Dopo due edizioni in costante espansione, con 344 bambini coinvolti, 26 tappe e 12 regioni raggiunte, il progetto di sport inclusivo promosso da FISPES,...
Read more

Fascicolo corre nel Campionato Italiano Gran Turismo con Stratia Motorsport

SPORT pro red - 0
Si accendono i motori in vista della nuova stagione di Beppe Fascicolo. Domenica scorsa, 22 febbraio, il pilota veneto infatti ha annunciato i programmi...
Read more

Slalom gigante: Brignone in testa dopo la prima manche, Goggia terza

SPORT redazione - 0
Le velociste azzurre oggi tra le favorite. La seconda run alle 13,30 di Erika Primavera CORTINA – Federica Brignone è in testa dopo la prima manche del gigante dei Giochi...
Read more

Contatti

redazione@ilgiornaledellazio.it - direttore@ilgiornaledellazio.it - segreteria@ilgiornaledellazio.it Via delle Pietre Piane 8 / B Ginestra Sabina Rieti Direttore Responsabile: Cav. Dr. Piero Fusaglia 392 3329132

Ultimi Articoli

LE STRADE DA E PER MARCETELLI DALL’ANTICHITA’ AI TEMPI MODERNI

RIETI e PROVINCIA 0
Da nativo di Marcetelli mi sono dedicato parecchio alla...

ANTIMAFIA, DE CORATO(FDI): «RELAZIONE DOSSIERAGGIO RICOSTRUISCE FATTI, OPPOSIZIONI NON CI INTIMIDISCONO»

POLITICA,SCUOLA,SINDACATO,ECONOMIA 0
 «Il contenuto della relazione sul dossieraggio ha semplicemente ricostruito...

MILANO, UCRAINA, DE CORATO: «DA SINDACO/CSX DUE PESI DUE MISURE: SEMPRE VICINI A PRO-HAMAS, SPORADICI GESTI VERSO UCRAINI»

POLITICA,SCUOLA,SINDACATO,ECONOMIA 0
Milano, 24 Febbraio 2026 – «Oggi ricorre il quarto anniversario...

Articoli più letti

LE STRADE DA E PER MARCETELLI DALL’ANTICHITA’ AI TEMPI MODERNI

RIETI e PROVINCIA 0
Da nativo di Marcetelli mi sono dedicato parecchio alla...

ANTIMAFIA, DE CORATO(FDI): «RELAZIONE DOSSIERAGGIO RICOSTRUISCE FATTI, OPPOSIZIONI NON CI INTIMIDISCONO»

POLITICA,SCUOLA,SINDACATO,ECONOMIA 0
 «Il contenuto della relazione sul dossieraggio ha semplicemente ricostruito...

MILANO, UCRAINA, DE CORATO: «DA SINDACO/CSX DUE PESI DUE MISURE: SEMPRE VICINI A PRO-HAMAS, SPORADICI GESTI VERSO UCRAINI»

POLITICA,SCUOLA,SINDACATO,ECONOMIA 0
Milano, 24 Febbraio 2026 – «Oggi ricorre il quarto anniversario...

© Il Giornale del Lazio 2026 - iscritto al Tribunale di Rieti (sezione stampa) al numero 5/2000 in data 19/07/2000 (Cambio Provincia)