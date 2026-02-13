venerdì, Febbraio 13, 2026

Michela Moioli non scende mai dal podio: bronzo nello snowboard cross

E’ la terza medaglia olimpica della campionessa del mondo in carica. Oro all’australiana Buff e argento alla ceca Adamczykova

ROMA – Michela Moioli è di nuovo sul podio. Stavolta la campionessa mondiale in carica dello snowboard cross vince la medaglia di bronzo olimpica, dopo aver conquistato la finale di rimonta in rimonta, penalizzata da una caduta in allenamento. E’ la sua terza medaglia olimpica dopo l’oro di Pyeongchang 2018 e l’argento nel cross a squadre a Pechino. Oro all’australiana Buff e argento alla ceca Adamczykova.

Sale a 17 il numero delle medaglie dell’Italia: sei ori, tre argenti e otto bronzi. E’ seconda nel medagliere dietro la Norvegia.

GIOCHI 2026. MOIOLI: ORGOGLIOSA DI ME, CE L’HO FATTA

“Io ci credevo, perchè in questo sport può succedere di tutto: non si deve pensare al risultato, ma a quello che sta succedendo, istante per istante. È un suggerimento per la gara ma che mi do anche nella vita di tutti i giorni. Sono veramente orgogliosa di me, tanto. Davvero tanto: non solo per la medaglia, ma perchè ho fatto un percorso incredibile, supportata da persone e da uno squadra eccezionali, con la mia famiglia sempre accanto. Oggi volevo esserci, fare quello che so fare, sin da bambina. Non ero particolarmente tesa oggi, più i giorni scorsi: notti in bianco, pressione. È stata tosta, porto i segni sul mio volto, ma la ‘Moioli never dies’ e ce l’ho fatta: a volte non credevo in me stessa, ho fatto fatica, ma oggi volevo esserci. Non pensavo alla medaglia, ma speravo di esserci. È bello chiudere questo cerchio: volevo prendere una medaglia a Milano Cortina e ce l’ho fatta”. Lo ha dichiarato Michela Moioli dopo la conquista della medaglia di bronzo nella finale di snowboard cross alle Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026.

 «Agenzia DIRE» e l’indirizzo «www.dire.it»

