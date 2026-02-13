venerdì, Febbraio 13, 2026

Top 5 di questa settimana

Articoli correlati

Cuore trapiantato a bimbo di due anni, sequestrato il contenitore del trasporto. La famiglia: “Chiediamo parere al Bambin Gesù”

SPECIALE
redazione
Author: redazione
1 min.read

Il piccolo è in coma farmacologico al Monaldi. Sei sanitari indagati per lesioni colpose

NAPOLI – I carabinieri del Nas di Napoli, su delega della Procura, hanno sequestrato il contenitore utilizzato per il trasporto del cuore trapiantato al bambino di due anni e quattro mesi ricoverato in terapia intensiva all’ospedale Monaldi. L’organo, secondo quanto emerso, sarebbe arrivato danneggiato. Il piccolo si trova attualmente in coma farmacologico.

about:blank

PERIZIA SUL SISTEMA DI CONSERVAZIONE

Il box sequestrato è un sofisticato sistema di conservazione e trasporto degli organi, progettato per mantenere temperature controllate. Gli inquirenti hanno disposto una perizia tecnica che verrà affidata a consulenti nominati ad hoc per accertare eventuali anomalie o malfunzionamenti.

SEI INDAGATI TRA LE EQUIPE MEDICHE

I magistrati hanno iscritto nel registro degli indagati sei sanitari. Si tratta di componenti delle équipe che hanno seguito l’espianto del cuore a Bolzano e del gruppo che ha eseguito il trapianto a Napoli. A tutti viene contestato il reato di lesioni colpose.

Insieme al contenitore, i carabinieri del Nas hanno acquisito l’intera documentazione sanitaria relativa alla vicenda, ora al vaglio degli investigatori.LA REGIONE CAMPANIA: “FARE PIENA LUCE”

“Voglio esprimere la più profonda vicinanza alla famiglia del bambino: sono ore di grande apprensione e sofferenza”. Lo ha dichiarato in una nota il presidente della Regione Campania Roberto Fico. “È una vicenda gravissima e dolorosa – ha aggiunto – per la quale ho disposto l’attivazione dei poteri ispettivi e conoscitivi della Direzione generale per la tutela della Salute”.

“Occorre fare totale e assoluta chiarezza su quanto accaduto e accertare ogni responsabilità, con la massima trasparenza e determinazione”, ha concluso.

LA FAMIGLIA: “CHIEDIAMO UN PARERE TERZO AL BAMBINO GESÙ”

Il legale della famiglia Francesco Petruzzi ha spiegato è intenzione dei genitori chiedere alla direzione sanitaria del Monaldi un parere medico indipendente all’ospedale pediatrico Bambino Gesù, per valutare l’effettiva condizione di trapiantabilità del bambino e verificare anche la possibilità di un eventuale trasferimento.

“Con l’ospedale Monaldi è venuto meno il rapporto fiduciario”, ha aggiunto Petruzzi, sottolineando la necessità di una valutazione terza da parte di una struttura di eccellenza. Nel primo pomeriggio, ha riferito ancora il legale, la famiglia dovrebbe ricevere comunicazioni ufficiali sulle condizioni del piccolo al termine di un incontro con i sanitari del Monaldi

Agenzia DIRE» e l’indirizzo «www.dire.it»

Previous article
Michela Moioli non scende mai dal podio: bronzo nello snowboard cross
Next article
Senza il numero dei lupi la protezione non si può diminuire, Enpa chiede di ritirare il declassamento
redazione
redazionehttps://www.ilgiornaledellazio.it

Articoli popolari

NOTIZIE SPORTIVE

Calcio, la Panchina d’oro Aiac 2025 al ct della Palestina: “Dedicata agli atleti martiri di Gaza”

SPORT redazione - 0
Da ottobre 2023 sono 684 gli sportivi uccisi in Palestina: l'allarme del Cio. L'ambasciatrice di Palestina: "Il genocidio non si è mai fermato, non...
Read more

Batistuta in visita alla Roma: il Re Leone è tornato a Trigoria

SPORT redazione - 0
L'ex giallorosso ha fatto visita alla Roma presso il centro sportivo di Trigoria, da dove mancava da 23 anni di Adriano Gasperetti OMA – Il Re Leone è...
Read more

Calciatore accoltellato a Napoli, un 17enne tenta di dare fuoco alla casa della famiglia di uno degli indagati

SPORT redazione - 0
Si tratterebbe di un atto di ritorsione collegato al tentato omicidio di un diciottenne, avvenuto a fine dicembre 2025 nell'area dei baretti del quartiere Chiaia di Nadia...
Read more

Contatti

redazione@ilgiornaledellazio.it - direttore@ilgiornaledellazio.it - Via delle Pietre Piane 8 / B Ginestra Sabina Rieti Direttore Responsabile: Cav. Dr. Piero Fusaglia 392 3329132

Ultimi Articoli

“A San Valentino sono single”: al via la caccia di un partner tra gli atleti del Villaggio Olimpico

PRIMO PIANO 0
L'atleta Usa Sophia Kirby lancia via social l'idea di...

Calcio, la Panchina d’oro Aiac 2025 al ct della Palestina: “Dedicata agli atleti martiri di Gaza”

SPORT 0
Da ottobre 2023 sono 684 gli sportivi uccisi in...

Batistuta in visita alla Roma: il Re Leone è tornato a Trigoria

SPORT 0
L'ex giallorosso ha fatto visita alla Roma presso il...

Articoli più letti

“A San Valentino sono single”: al via la caccia di un partner tra gli atleti del Villaggio Olimpico

PRIMO PIANO 0
L'atleta Usa Sophia Kirby lancia via social l'idea di...

Calcio, la Panchina d’oro Aiac 2025 al ct della Palestina: “Dedicata agli atleti martiri di Gaza”

SPORT 0
Da ottobre 2023 sono 684 gli sportivi uccisi in...

Batistuta in visita alla Roma: il Re Leone è tornato a Trigoria

SPORT 0
L'ex giallorosso ha fatto visita alla Roma presso il...

© Il Giornale del Lazio 2026 - iscritto al Tribunale di Rieti (sezione stampa) al numero 5/2000 in data 19/07/2000 (Cambio Provincia)