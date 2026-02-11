mercoledì, Febbraio 11, 2026

MAGLIANO SABINA. ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA: I CARABINIERI DANNO ESECUZIONE AD UN PROVVEDIMENTO DI CHIUSURA TEMPORANEA DI UN BAR

RIETI e PROVINCIA
Nella giornata di ieri 10 febbraio, i Carabinieri della Stazione di Magliano Sabina hanno dato esecuzione a un provvedimento amministrativo firmato dal Questore di Rieti ai sensi dell’articolo 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, su proposta dei militari dell’Arma che avevano segnalato alcune situazioni critiche verificatesi nelle ultime settimane in un noto locale pubblico del centro storico di Magliano.

L’intervento si inserisce nell’ambito di una più ampia attività di controllo del territorio condotta dall’Arma, che nella stessa giornata ha interessato diversi esercizi pubblici di quel centro cittadino.

In particolare, l’attenzione è stata rivolta a un noto bar già oggetto di precedenti verifiche all’esito delle quali erano emerse problematiche quali alcune liti e risse, all’interno e nelle immediate adiacenze dell’esercizio, che avevano richiesto l’intervento di Carabinieri.

I militari hanno quindi proceduto alla notifica dell’atto al titolare dell’attività, un cittadino italiano di 47 anni, dando attuazione alla misura che prevede la sospensione dell’esercizio per la durata di venti giorni.

Il provvedimento si è reso necessario al fine di tutelare l’ordine e la sicurezza pubblica, nonché la salute collettiva, e si colloca in un più ampio quadro di rafforzamento delle attività di prevenzione e vigilanza nei confronti dei locali pubblici, anche alla luce di recenti episodi di cronaca che hanno richiesto un innalzamento del livello di attenzione.

L’Arma dei Carabinieri prosegue quotidianamente l’attività di controllo del territorio, operando con continuità per il contrasto alle illegalità e per la tutela della sicurezza e della pubblica incolumità della collettività.

GIORNATA EUROPEA DEL NUMERO UNICO EUROPEO PER LE EMERGENZE -1 1 2
redazione@ilgiornaledellazio.it - direttore@ilgiornaledellazio.it - Via delle Pietre Piane 8 / B Ginestra Sabina Rieti Direttore Responsabile: Cav. Dr. Piero Fusaglia 392 3329132

