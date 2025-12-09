martedì, Dicembre 9, 2025

salute

Ultime notizie

Ue, Confeuro: “Bene accordo su Tea per agricoltura forte e sostenibile”

PRIMO PIANO
costantino sacchetto
Autore costantino sacchetto
1 min.read

Ue, Confeuro: “Bene accordo su Tea per agricoltura forte e sostenibile”

“Confeuro accoglie con soddisfazione il risultato del negoziato tra le istituzioni della Unione Europea sul regolamento per le Nuove Tecniche Genomiche (NGT), meglio conosciute in Italia come TEA (Tecniche di Evoluzione Assistita). Siamo favorevoli allo sviluppo delle Tea e alla suddivisione approntata dalla Ue sulle nuove tecniche genomiche”. Questo il commento del presidente nazionale di Confeuro, Andrea Tiso, che poi sottolinea: “Siamo in una fase in cui l’innovazione tecnologica in agricoltura sta conoscendo un’accelerazione significativa. Per questo è fondamentale continuare a sostenere la ricerca nel settore primario, così da mantenere la competitività rispetto alle principali economie globali e al tempo stesso rispondere con efficacia alle grandi sfide del nostro tempo: dal cambiamento climatico alla crescente frequenza di eventi estremi, fino alla necessità di produrre più alimenti riducendo il consumo di risorse naturali, l’uso di pesticidi e di antibiotici”. Il presidente Tiso aggiunge: “Confeuro chiede dunque di promuovere e incentivare lo sviluppo delle Tecniche di Evoluzione Assistita, strumenti decisivi per costruire un’agricoltura più sostenibile, sicura e di qualità. Investire in innovazione e ricerca rappresenta una scelta strategica e imprescindibile per rafforzare il sistema agroalimentare europeo e garantire un futuro solido e competitivo alle nostre imprese agricole”.

Previous article
L’Arbatax Park Resort vince ai World Travel Awards 2025
Next article
Campania, l’avvocato Antonio Melillo, nominato nuovo Coordinatore Regionale di Assotutela
costantino sacchetto
costantino sacchetto

Articoli popolari

Il Giornale del Lazio - Iscritto al Tribunale di Rieti - sezione stampa - al n. 5/2000 del 019/07/2000 ( Cambio Provincia) Editore e Direttore Responsabile Cav. Dr. Piero Fusaglia Via delle Pietre Piane 8 / B 02033 Ginestra Sabina di Monteleone Sabino Rieti redazione@ilgiornaledellazio.it - direttore@ilgiornaledellazio.it - 392 3329 132

© Il Giornale del Lazio 2025