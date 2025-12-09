Ue, Confeuro: “Bene accordo su Tea per agricoltura forte e sostenibile”

“Confeuro accoglie con soddisfazione il risultato del negoziato tra le istituzioni della Unione Europea sul regolamento per le Nuove Tecniche Genomiche (NGT), meglio conosciute in Italia come TEA (Tecniche di Evoluzione Assistita). Siamo favorevoli allo sviluppo delle Tea e alla suddivisione approntata dalla Ue sulle nuove tecniche genomiche”. Questo il commento del presidente nazionale di Confeuro, Andrea Tiso, che poi sottolinea: “Siamo in una fase in cui l’innovazione tecnologica in agricoltura sta conoscendo un’accelerazione significativa. Per questo è fondamentale continuare a sostenere la ricerca nel settore primario, così da mantenere la competitività rispetto alle principali economie globali e al tempo stesso rispondere con efficacia alle grandi sfide del nostro tempo: dal cambiamento climatico alla crescente frequenza di eventi estremi, fino alla necessità di produrre più alimenti riducendo il consumo di risorse naturali, l’uso di pesticidi e di antibiotici”. Il presidente Tiso aggiunge: “Confeuro chiede dunque di promuovere e incentivare lo sviluppo delle Tecniche di Evoluzione Assistita, strumenti decisivi per costruire un’agricoltura più sostenibile, sicura e di qualità. Investire in innovazione e ricerca rappresenta una scelta strategica e imprescindibile per rafforzare il sistema agroalimentare europeo e garantire un futuro solido e competitivo alle nostre imprese agricole”.