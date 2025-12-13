La vita inimitabile di d’Annunzio al Teatro Greco di Roma

Un viaggio teatrale tra amori, battaglie e poesia del Vate degli Italiani

Dopo il grande successo con la diretta Rai sulla prua della Nave Puglia al Vittoriale degli Italiani e dopo aver conquistato il pubblico spagnolo a Madrid, torna sul palcoscenico “Gabriele d’Annunzio, una vita inimitabile”, lo spettacolo di Edoardo Sylos Labini, tratto dal programma di Rai Cultura Inimitabili andato in onda su Rai3.

In un’ora travolgente di teatro, Sylos Labini racconta – accompagnato dalle musiche dal vivo del maestro Sergio Colicchio – amori, battaglie culturali e politiche di uno dei personaggi italiani più conosciuti e discussi al mondo. Lo spettacolo, scritto con Angelo Crespi e impreziosito da una suggestiva installazione di Marco Lodola, ripercorre l’ascesa del poeta a partire dal periodo romano, fino all’eroismo della Grande Guerra e all’impresa di Fiume, che lo consacrarono come il Vate degli Italiani.

Non mancano i riferimenti ai suoi amori tormentati con Maria Hardouin e con la divina Eleonora Duse, né alla sua eredità letteraria e poetica, lascito eterno di un artista che ha saputo trasformare la propria vita in opera.

Un ritorno a grande richiesta per il cavallo di battaglia che l’attore romano porta in teatro e in tv da oltre dieci anni, con la collaborazione di Giordano Bruno Guerri e del Vittoriale degli Italiani.

📅 Orari delle sei serate al Teatro Greco di Roma

Martedì 16 dicembre ore 20.30

Mercoledì 17 dicembre ore 20.30

Giovedì 18 dicembre ore 17.00

Venerdì 19 dicembre ore 20.30

Sabato 20 dicembre ore 19.00

Domenica 21 dicembre ore 17.00

Durata: 1 ora senza intervallo. 🎟️ Biglietti disponibili su Vivaticket.