Luigi Zeno premiato dal Cardinale Fabio Baggio all’ Hallelujah Film Festival – Castel Gandolfo, Roma

Accanto a lui grandi nomi della musica e del cinema internazionale

Castel Gandolfo – Alla prima edizione dell’ Hallelujah Film Festival – Simposio Internazionale della Pace, l’attore Luigi Zeno ha ricevuto il riconoscimento come Miglior Attore . Il premio gli è stato consegnato dall’ Arcivescovo Cardinale Fabio Baggio, sottosegretario del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale, con un’importante carriera al servizio dei migranti e dei rifugiati, nel suo intervento ha sottolineato: «Luigi Zeno rappresenta una gioventù che sceglie il coraggio, la responsabilità e l’arte come strumento di riscatto. Il suo talento è evidente, ma ciò che lo rende speciale è la sua capacità di dare voce ai silenzi e dignità alle fragilità. In lui vedo un seme di speranza per una società più giusta e consapevole».

La serata ha visto la partecipazione di grandi artisti: l’israeliana Noa, insignita del Peace Award; Lina Sastri, il maestro Adriano Pennino, l’attore anglo-italiano Vince Riotta; il compositore Andrea Morricone e il flautista Andrea Griminelli, interpreti dell’eredità di Ennio Morricone; oltre a Marco Leonardi e Marco Pontecorvo. Presenti anche numerose personalità del mondo della cultura e dello spettacolo: Lucia Borgonzoni, Maria Pia Ammirati, Valeria Altobelli, Elisa Amoruso, Ilaria Bianchi, Cristiana Capotondi, Liliana Cavani, Gabriella Buontempo, Alessia Fabiani, Ivana Jelenic, Numa Palmer, Donatella Palermo, Rita Rusic, Antonella Salvucci, Teresa Razzauti, Chiara Sbarigia, Cardinale Fabio Baggio, Vescovo Vincenzo Viva, Fabio Gasperini, Francesco Manganari, Phil Palmer, Amedeo Minghi, Moustapha Mbengue, Walter D’Errico, Massimiliano Galea, Paolo Gasperini, Jordan River, Michele Josia, Domenico Saviano.

Un festival di pace e cultura

Il riconoscimento a Luigi Zeno si inserisce in un evento che ha visto la partecipazione di grandi nomi della musica e del cinema, ma anche la visione di Pascal Vicedomini, fondatore e organizzatore dell’ Hallelujah Film Festival. Con la sua esperienza internazionale e la capacità di creare ponti tra culture diverse, Vicedomini ha trasformato la manifestazione in un simposio autentico di dialogo e speranza, offrendo ai giovani una piattaforma per comprendere il valore della pace e della solidarietà.

L’Hallelujah Film Festival, promosso da The Artists Club Italia, nasce con l’obiettivo di trasmettere alle nuove generazioni il valore del dialogo come strumento per superare odio, pregiudizio e razzismo, confermandosi già alla sua prima edizione come un appuntamento di grande respiro culturale e umano.

Luigi Zeno protagonista su Netflix: “La Scuola”

A soli 18 anni, Zeno è parte del cast principale della serie originale Netflix La Scuola, diretta da Ivan Silvestrini e prodotta da Picomedia. Ambientata negli anni ’90 all’interno della Scuola Militare Nunziatella di Napoli, la serie racconta la vita di otto cadetti tra disciplina, sfide personali e crescita. Zeno recita accanto a un cast di grande rilievo: Cristiana Capotondi, Massimiliano Gallo, Irene Maiorino, Beatrice Savignani e Raiz, Luigi Zeno. .