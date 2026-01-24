La torta a cuore di Salvatore Cutolo: settantasei anni di tradizione che parlano d’amore

Ci sono dolci che non nascono soltanto per essere gustati, ma per raccontare una storia. La torta a cuore di Salvatore Cutolo è una di queste: una creazione che racchiude settantasei anni di arte pasticcera, passione e identità, custodite con orgoglio in un’unica sede, a Torre del Greco, dal 1950.

Elegante nella forma, intensa nel colore, impeccabile nell’equilibrio, questa torta è pensata per celebrare l’amore in tutte le sue forme: romantico, familiare, autentico. Non segue le mode del momento, ma rimane fedele a uno stile senza tempo, capace di emozionare oggi come allora.

Il suo rosso profondo e vellutato non è una semplice scelta estetica, ma un simbolo universale. È il colore dell’amore, valorizzato da una lavorazione artigianale rigorosa e rispettosa delle materie prime. La decorazione in crema che incornicia il cuore è realizzata con misura ed eleganza, secondo la filosofia che da sempre distingue la Pasticceria Cutolo: nessun eccesso, solo equilibrio e qualità.

Dal 1950, la Pasticceria Salvatore Cutolo è un punto di riferimento per chi cerca non solo un dolce, ma un’esperienza autentica. La torta a cuore ne è una delle espressioni più iconiche: perfetta per anniversari, San Valentino, compleanni importanti o per rendere speciale un momento che merita di essere ricordato.

In un mondo che cambia rapidamente, la famiglia Cutolo ha scelto di restare fedele ai propri valori: una sola sede, una sola firma, una tradizione che dura da settantasei anni.

Scegliere la torta a cuore di Salvatore Cutolo significa affidarsi a una storia vera, fatta di continuità, passione e identità. È un dolce che non ha bisogno di spiegazioni, perché parla direttamente al cuore di chi lo riceve e di chi lo assaggia.

Perché alcune torte si mangiano.

Altre, come questa, si ricordano per sempre.