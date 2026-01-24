Guidonia – Un milione per collegare le due stazioni Fs

La Città di Guidonia Montecelio ha ottenuto un finanziamento dell’importo di circa 1.000.000 di euro, da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, per la realizzazione di una ciclovia intermodale.

Il finanziamento consentirà di collegare, nello specifico, l’attuale stazione di Guidonia alla nuova stazione ferroviaria in corso di realizzazione in zona Colle Fiorito. Si tratta di un intervento strategico che consentirà di disporre di una bretella di collegamento tra le due stazioni a disposizione dei cittadini e dei pendolari.

“La realizzazione della nuova ciclovia che collegherà le stazioni ferroviarie rappresenta un intervento strategico per la mobilità sostenibile del nostro territorio. Questo progetto favorisce l’integrazione tra trasporto su rotaia e mobilità dolce, risponde alle esigenze quotidiane di cittadini e pendolari offrendo un’alternativa sicura, efficiente e a basso impatto ambientale per gli spostamenti nel tratto interessato – dichiara il Sindaco Mauro Lombardo (nella foto) -. Ringrazio l’assessorato all’Urbanistica per la collaborazione e l’impegno dimostrato e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per l’attenzione avuta per la nostra Città”.