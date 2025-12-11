giovedì, Dicembre 11, 2025

La strategia di Trump: “Usa più vicini all’Italia per allontanarla dall’Ue”

GIORGIA MELONI PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONALD TRUMP PRESIDENTE USA

Le indiscrezioni su una presunta versione estesa e riservata della Nuova strategia per la sicurezza nazionale degli Usa. Ma la Casa Bianca smentisce

ROMA – L’Italia è tra i pochi Paesi selezionati dall’amministrazione Trump per “rendere l’Europa di nuovo grande” e soprattutto filoamericana, pardon, filotrumpiana. Secondo il sito Defense One, specializzato in informazioni e notizie su “difesa e sicurezza internazionale degli Stati Uniti”, esisterebbe infatti una versione più estesa della Nuova Strategia per la sicurezza nazionale della Casa Bianca che già nella versione resa pubblica lo scorso 5 dicembre ha messo in allarme i paesi europei.
In questo testo rimasto riservato, recensito invece da Defense One, si delineerebbero i piani dell’amministrazione Trump “per porre fine alle vecchie relazioni e crearne di nuove” nel Vecchio continente, spiega la testata statunitense. La Casa Bianca è subito corsa ai ripari, smentendo tutto quanto e sostenendo che non esistono “documenti segreti” a riguardo.

