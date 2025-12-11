Sogno di Natale: musica, poesia e tradizione al Teatro Comunale di Vejano

Sabato 20 dicembre 2025, alle ore 17:30, il Teatro Comunale di Vejano accoglie il pubblico per “Sogno di Natale”, uno spettacolo musicale impreziosito da intensi intervalli poetici, interpretato da Alessandro Cica, Francesca Buttarazzi, Marta Marino e Alessandro Famiani.

Ispirato all’omonimo racconto di Luigi Pirandello, “Sogno di Natale” nasce con l’intento di riportare alla luce il significato più autentico della festività cristiana. Un viaggio emotivo che invita lo spettatore a liberarsi dalle sovrastrutture di ipocrisia accumulate nel tempo, per ritrovare la genuina essenza del Natale e il suo profondo valore spirituale.

Lo spettacolo intreccia parola e musica in un dialogo suggestivo: i momenti poetici sono infatti accompagnati da alcuni dei brani natalizi più amati e riconosciuti a livello internazionale, da Jingle Bells a White Christmas fino a Last Christmas, creando un’atmosfera familiare e accogliente, capace di emozionare spettatori di tutte le età.

A completare il percorso artistico, sarà presentato il brano inedito “Fratello della mia stessa terra”, composto per l’occasione da Alessandro Cica. Un inno alla pace, un’esortazione universale a coltivare armonia e solidarietà, particolarmente significativa in un tempo in cui il valore della fratellanza appare più che mai necessario.

“Sogno di Natale” si propone come un appuntamento ideale per trascorrere un’ora di serenità e condivisione, un’esperienza pensata per tutte le famiglie che desiderano celebrare e preservare la nostra millenaria tradizione natalizia attraverso arte, riflessione e musica.

Informazioni utili

Teatro di Vejano – Villa Comunale di Vejano (VT)

Domenica 7 dicembre, ore 17.30

Biglietti e informazioni:

333.8537695

teatrovejano@gmail.com

www.teatrovejano.it

Facebook / Instagram: @teatrocomunalevejano