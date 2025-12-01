La Salute bene comune, a Roma il confronto di Federterziario sulla sfida globale delle competenze

ROMA – Basato sulle esperienze sviluppate attraverso il progetto Fami ‘Formazione per l’Italia’, il programma prevede la selezione di neolaureati e laureandi in scienze infermieristiche presso università estere, la formazione linguistica e tecnico-specialistica pre-partenza, e una seconda fase in Italia con attività formativa on the job all’interno delle strutture che hanno espresso il fabbisogno di personale. Alla prima fase partecipano quattro università argentine insieme alle istituzioni diplomatiche italiane e argentine, oltre a partner tecnici e associazioni di settore.

“Con tale Progetto vogliamo dare risposte concrete alle esigenze del settore sanitario- ha dichiarato Nicola Patrizi, Presidente di FederTerziario- Abbiamo avviato un confronto con strutture estere per definire percorsi formativi che accompagnino l’ingresso di lavoratori stranieri in Italia, sostenuti dal nostro fondo interprofessionale Fonditalia. L’iniziativa permetterà di attivare in Argentina percorsi concordati con università e istituzioni locali per formare operatori sanitari destinati alle strutture private italiane. Il nostro impegno per il settore sanitario si colloca nel solco dell’attività formativa della Confederazione che supporta, le micro e piccole imprese nel reperimento di personale qualificato”.

Il convegno ha approfondito non solo gli aspetti tecnici della selezione e della formazione, ma anche quelli sociali e culturali dell’integrazione professionale, evidenziando l’importanza di una cooperazione stabile tra governi, imprese e sistemi formativi. Un modello destinato a diventare un riferimento strutturale per far fronte ai cambiamenti demografici e ai nuovi bisogni del settore sanitario.