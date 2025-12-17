ESERCITO, GLI AUGURI DEL COMVIE ALLA CITTADINANZA

In vista del Natale 2025, Santa Messa e Donazione in favore di Telethon per il Comando Valutazione e Innovazione dell’Esercito

CIVITAVECCHIA (RM), 12 dicembre 2025 – In vista delle ormai imminenti festività natalizie 2025, il Comando Valutazione e Innovazione dell’Esercito, a un anno dalla propria costituzione, ha organizzato una Santa Messa in favore di tutta la comunità militare, delle Autorità Locali e della cittadinanza, presso la Cattedrale di Civitavecchia “San Francesco d’Assisi”, anticipata da una donazione in favore di Telethon.

Foto 02: Un momento della celebrazione religiosa

In particolare, questa mattina, una nutrita rappresentanza di personale militare e autorità locali hanno preso parte alla Santa Mesa in preparazione al Natale, officiata da S.E. Rev.maMons. Gianrico Ruzza, Vescovo delle Diocesi di Civitavecchia-Tarquinia e di Porto-Santa Rufina, e concelebrata dal Cappellano Militare Don Gaetano Massimo Carlino.

Durante la celebrazione, S.E. Rev.ma Mons. Gianrico Ruzza ha ringraziato tutta la comunità militare presente sul territorio, evidenziandone l’abnegazione e il diuturno operato in favore della collettività. Allo stesso modo, il Generale Olla ha ringraziato la comunità religiosa per la costante vicinanza, sottolineando come la presenza di S.E. Rev.ma Mons. Ruzza abbia conferito ancor più solennità alle celebrazioni.

Foto 03: Le Autorità presenti





In mattinata, inoltre, al termine del consueto alzabandiera, il Generale di Corpo d’Armata Francesco Olla, Comandante del Comando per la Valutazione e l’Innovazione dell’Esercito, ha consegnato un assegno a Telethon, frutto della libera donazione del personale dipendente che, come ogni anno, ha accolto favorevolmente l’iniziativa di supportare la ricerca scientifica.

Il Comandante del COMVIE, nel corso del suo intervento in occasione degli auguri per un sereno Natale e un felice anno nuovo, ha ripercorso tutti i principali eventi addestrativi e di sperimentazione che hanno caratterizzato il 2025: dalle esercitazioni per Posti Comando, svoltesi sia di giorno sia di notte, alle sperimentazioni, che hanno avuto luogo in territorio nazionale, così come in quello internazionale, fino ad arrivare alle recenti attività tenutesi presso il Poligono di Monte Romano e in Romania prima e Bulgaria poi, sotto l’egida della NATO, nell’ambito dell’innalzamento, a livello Brigata, dell’unità schierata sul fianco Est dell’Alleanza. A un anno dalla sua riconfigurazione, quindi, il COMVIE ha pienamente centrato tutti gli obiettivi prefissati e vedrà, nell’anno venturo, un importante succedersi di attività finalizzate al consolidamento dei risultati fin qui conseguiti, nel segno della migliore preparazione delle forze possibile, dell’innovazione tecnologica, dello sviluppo delle nuove capacitiva operative e per l’ammodernamento/rinnovamento della Forza Armata.