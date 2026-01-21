Imparare il Vino: al via il corso di formazione professionale rivolto a giovani professionisti del settore della degustazione e dell’enologia

L’approccio al mondo del vino, alla tecnica di degustazione base, all’abbinamento cibo-vino, per valorizzare i prodotti del territorio con un percorso di quattro incontri, nel mese di marzo, appositamente pensati per i professionisti della ristorazione e per chi opera nel

servizio di sala coprendo la parte teorica (viticoltura e vinificazione) e la parte pratica (analisi sensoriale) per eccellere

nella promozione dei vini del Lazio.

Quattro le lezioni nella maestosa cornice di Villa Ferrata, tenute da professionisti ed esperti di chiara fama del settore, a partire dal 3

marzo con approfondimenti sull’ “Analisi sensoriale e fisiologia dei sensi”, per poi il 10 marzo affrontare le “Tecniche di vinificazione

ed enologia”, passare alla descrizione dell’Enografia e del territorio del Lazio”, il 17 marzo e concludere con il quarto appuntamento formativo del 28 marzo all’insegna della “Metodologia dell’abbinamento e creazione della carta dei vini” a cui seguirà un

momento conviviale.

L’intero percorso intende fornire strumenti pratici con una particolare attenzione rivolta ai prodotti di eccellenza del territorio ed alle denominazioni laziali, IGT (Indicazione Geografica Tipica), DOC (Denominazione di Origine Controllata) e DOCG (Denominazione di Origine Controllata e Garantita). Occasione importante per effettuare degustazioni e visite guidate in cantina dove vivere momenti di incontro e di confronto con i professionisti del settore dai quali apprendere ed imparare caratteristiche, qualità, sensazioni, strutture del nettare degli dei ed affinare così le tecniche di proposta al cliente per soddisfare appieno le sue richieste, nel rispetto dell’identità del prodotto e del territorio di provenienza.

Il Corso senza costi per i partecipanti, è stato ideato e fortemente voluto dall’Associazione Siamo Grottaferrata, con i Patrocini gratuiti

della Regione Lazio, dall’Arsial, dalla FISAR Roma e Castelli Romani e dai Ristoratori dei Castelli Romani. Le iscrizioni sono già aperte e

si informa che avranno la precedenza gli under 35 che potranno inviare la propria candidatura via e-mail a: rist.grottaferrta@libero.it.