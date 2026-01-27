Il romano Nùma presenta il nuovo singolo “Cose strane”

“Cose strane” è il nuovo singolo di Nùma, già disponibile su tutte le principali piattaforme digitali per l’etichetta Mzk Lab.

Il brano nasce dalla collaborazione con Francesco Morettini e Vanessa Liodori ed è prodotto dallo stesso Morettini, che firma anche le tastiere. Il mix e il mastering sono a cura di Tommaso Bianchi (Decibel Studio – Firenze). La formazione vede Michael Jhorg Tonanzi alla batteria, Nicholas Rutigliano al basso, Tommaso Salustri alle chitarre e Claudio Giordano ai synth.

“Questa canzone è per me la soglia dei trent’anni – spiega Nùma – la sensazione di dover rispondere a qualcuno, di affrettarsi a prendere posto. Le “cose strane” diventano così, paradossalmente, le azioni più ordinarie della vita adulta: seguire una dieta, firmare documenti, pagare multe.

Il ritornello rappresenta uno strappo improvviso, un’esplosione di vitalità, il momento in cui ci ricordiamo che possiamo ancora permetterci tutto”.

Con “Cose strane”, Nùma racconta il passaggio verso una nuova fase della vita, sospesa tra responsabilità e desiderio di libertà, attraverso un linguaggio diretto e profondamente personale.

Nùma, all’anagrafe Lorenzo Pompili è nato a Roma il 21 aprile 1996. È cresciuto a Sant’Oreste, un piccolo paese arroccato sul Monte Soratte, un luogo sospeso nel tempo, dove ogni pietra e ogni voce portano con sé una storia. È da lì che nasce tutto. Ha iniziato a scrivere poesie in dialetto, osservando le persone, i gesti e la vita quotidiana del paese. Con il tempo ha sentito il bisogno di dare un suono a quelle parole: ha preso una chitarra, che da allora lo accompagna. Ascoltando i grandi cantautori italiani, ha sempre cercato una strada personale, un modo di dire le cose senza filtri, senza mode, senza preoccuparsi di ciò che “funziona”. Ha iniziato a scrivere in italiano, mantenendo però nelle sue canzoni il sapore autentico della vita vissuta e un accento che fa parte della sua identità. Con la band I Numeri a Caso porta in giro il suo mondo, in strada come su un palco, dando sempre al microfono il peso e la responsabilità di amplificare i suoi pensieri. Non insegue generi o tendenze: scrive per sincerità… e per risparmiare sull’analista.

Instagram: https://www.instagram.com/numa_numeriacaso/

Facebook: https://www.facebook.com/ilikenuma/

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCWJOXPBm4rItdlQjuntK1bg

Spotify: https://open.spotify.com/intl-it/artist/4lO4u8xvX5QvoB9Zv2lW6h