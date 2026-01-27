martedì, Gennaio 27, 2026

Top 5 This Week

Related Posts

Il romano Nùma presenta il nuovo singolo “Cose strane”

MUSICA
Giovanni Germanelli
Author: Giovanni Germanelli
1 min.read

“Cose strane” è il nuovo singolo di Nùma, già disponibile su tutte le principali piattaforme digitali per l’etichetta Mzk Lab.

Il brano nasce dalla collaborazione con Francesco Morettini e Vanessa Liodori ed è prodotto dallo stesso Morettini, che firma anche le tastiere. Il mix e il mastering sono a cura di Tommaso Bianchi (Decibel Studio – Firenze). La formazione vede Michael Jhorg Tonanzi alla batteria, Nicholas Rutigliano al basso, Tommaso Salustri alle chitarre e Claudio Giordano ai synth.

Questa canzone è per me la soglia dei trent’anni – spiega Nùma – la sensazione di dover rispondere a qualcuno, di affrettarsi a prendere posto. Le “cose strane” diventano così, paradossalmente, le azioni più ordinarie della vita adulta: seguire una dieta, firmare documenti, pagare multe.
Il ritornello rappresenta uno strappo improvviso, un’esplosione di vitalità, il momento in cui ci ricordiamo che possiamo ancora permetterci tutto”.

Con “Cose strane”, Nùma racconta il passaggio verso una nuova fase della vita, sospesa tra responsabilità e desiderio di libertà, attraverso un linguaggio diretto e profondamente personale.

Nùma, all’anagrafe Lorenzo Pompili è nato a Roma il 21 aprile 1996. È cresciuto a Sant’Oreste, un piccolo paese arroccato sul Monte Soratte, un luogo sospeso nel tempo, dove ogni pietra e ogni voce portano con sé una storia. È da lì che nasce tutto. Ha iniziato a scrivere poesie in dialetto, osservando le persone, i gesti e la vita quotidiana del paese. Con il tempo ha sentito il bisogno di dare un suono a quelle parole: ha preso una chitarra, che da allora lo accompagna. Ascoltando i grandi cantautori italiani, ha sempre cercato una strada personale, un modo di dire le cose senza filtri, senza mode, senza preoccuparsi di ciò che “funziona”. Ha iniziato a scrivere in italiano, mantenendo però nelle sue canzoni il sapore autentico della vita vissuta e un accento che fa parte della sua identità. Con la band I Numeri a Caso porta in giro il suo mondo, in strada come su un palco, dando sempre al microfono il peso e la responsabilità di amplificare i suoi pensieri. Non insegue generi o tendenze: scrive per sincerità… e per risparmiare sull’analista.

Instagram: https://www.instagram.com/numa_numeriacaso/

Facebook: https://www.facebook.com/ilikenuma/

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCWJOXPBm4rItdlQjuntK1bg

Spotify: https://open.spotify.com/intl-it/artist/4lO4u8xvX5QvoB9Zv2lW6h

Previous article
Guidonia – Manutenzione e sicurezza stradale sono una priorità
Next article
Dove il freddo diventa sfida: Molveno pronta ad accogliere gli Europei Open di Ice Swimming
Giovanni Germanelli
Giovanni Germanelli

Popular Articles

Contatti

redazione@ilgiornaledellazio.it - direttore@ilgiornaledellazio.it - Via delle Pietre Piane 8 / B Ginestra Sabina Rieti Direttore Responsabile: Cav. Dr. Piero Fusaglia 392 3329132

Ultimi Articoli

Dove il freddo diventa sfida: Molveno pronta ad accogliere gli Europei Open di Ice Swimming

SPORT 0
Dal 2 al 7 febbraio 2026 Molveno tornerà a...

Guidonia – Manutenzione e sicurezza stradale sono una priorità

PRIMO PIANO 0
Prosegue l’attività di manutenzione del rete viaria nel comune...

COLTELLI E STAMPANTI 3D TRA I BANCHI: GRAVE EPISODIO IN UN ISTITUTO SCOLASTICO

CRONACA ITALIANA 0
Nei giorni scorsi, personale di un istituto scolastico secondario...

Articoli più letti

Dove il freddo diventa sfida: Molveno pronta ad accogliere gli Europei Open di Ice Swimming

SPORT 0
Dal 2 al 7 febbraio 2026 Molveno tornerà a...

Guidonia – Manutenzione e sicurezza stradale sono una priorità

PRIMO PIANO 0
Prosegue l’attività di manutenzione del rete viaria nel comune...

COLTELLI E STAMPANTI 3D TRA I BANCHI: GRAVE EPISODIO IN UN ISTITUTO SCOLASTICO

CRONACA ITALIANA 0
Nei giorni scorsi, personale di un istituto scolastico secondario...

© Il Giornale del Lazio 2026 - iscritto al Tribunale di Rieti (sezione stampa) al numero 5/2000 in data 19/07/2000 (Cambio Provincia)