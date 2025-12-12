Il Natale prende vita al Florence Ice Village



Torna l’appuntamento con una delle attrazioni più attese da fiorentini e visitatori, che include anche la ruota panoramica più alta d’Italia

La pista di pattinaggio sul ghiaccio all’aperto più lunga d’Europa, la ruota panoramica, il Villaggio di Babbo Natale dove si possono incontrare anche gli Elfi: il Florence Ice Village è una meta imperdibile per quanti arrivano a visitare il capoluogo toscano in questo periodo fino al 31 gennaio 2026 Tra spettacoli, laboratori e ghiottonerie tipiche tutte da assaggiare è un luogo magico dove poter immergersi nelle magiche atmosfere natalizie, invitanti come le offerte proposte dall’FH55 Grand Hotel Mediterraneosituato in posizione strategica sul Lungarno, ideale per andare alla scoperta della città.

Ha iniziato a girare uno dei simboli del periodo invernale di Firenze, ovvero il Florence Eye. Si tratta della ruota panoramica di 55 metri di altezza che fino alla fine di aprile terrà compagnia con la sua imponenza a tutti i fiorentini e ai visitatori che si apprestano ad arrivare nel capoluogo toscano. L’attrazione tanto amata da grandi e piccoli è una delle protagoniste assolute del Florence Ice Village, la kermesse in arrivo ogni anno che comprende anche la pista da pattinaggio sul ghiaccio e il Villaggio di Natale, il tutto arricchito da un bellissimo albero natalizio. Allestita nei giardini della Fortezza da Basso l’iconica attrazione torna alle origini: era stata infatti inaugurata per la prima volta in un’area dei giardini del Piazzale Oriana Fallaci, seppur in una diversa zona della fortezza. Le 42 cabine panoramiche della ruota offrono una veduta mozzafiato della città, che abbraccia dalla cupola del Duomo fino alle colline circostanti. Aperta tutti i giorni dalle 10 a mezzanotte, è la ruota itinerante più alta d’Italia. Anche la Florence Ice vanta un bel primato: la pista di pattinaggio su ghiaccio costruita intorno al lago della Fortezza da Basso, fruibile fino al 31 gennaio, con i suoi 320 metri è la pista su ghiaccio all’aperto più lunga d’Europa. Ecco, dunque, come Firenze riesce a regalare un’esperienza unica per entrare in quelle atmosfere fiabesche che caratterizzano il periodo di Natale.

Il Villaggio di Babbo Natale, poi, può essere definito come un vero e proprio borgo a tema natalizio. Con il suo percorso esperienziale pensato per famiglie e bambini offre la possibilità di visitare la Casa di Babbo Natale, la Fabbrica di Cioccolato e l’Ufficio Postale, interamente costruiti in legno. Il ritorno di Florence Ice alla Fortezza da Basso rappresenta non solo un gesto di cura verso un luogo simbolico della città, ma anche un segnale importante per il tessuto produttivo fiorentino, in quanto Confartigianato Imprese Firenze ha sostenuto il progetto fin dall’inizio rafforzando la vitalità del territorio fiorentino. Proprio in questo sento Florence Ice Village mira non solo a far vivere a tutti uno dei momenti più magici dell’anno in maniera ancora più coinvolgente, ma si pone proprio come un luogo di incontro e spensieratezza dove i partecipanti vengono immersi nella bellezza natalizia e nella tradizione fiorentina. Infatti non mancherà una ricca programmazione di eventi ed una proposta di attività che includono mercatini artigianali, spettacoli teatrali, animazioni per bambini e punti di ristoro con specialità tipiche natalizie e toscane. In questo modo il villaggio si trasforma in un luogo simbolo di convivialità e allegria, richiamando visitatori da tutta la regione e oltre.

Tra gli eventi da segnalare l’incontro con Babbo Natale e i suoi Elfi ogni giorno, fino al 24 dicembre, per la scrittura, lettura e consegna a mano della letterina, oltre alla possibilità di partecipare a laboratori per realizzare pendenti per l’albero di Natale e biscotti. Confartigianato Imprese Firenze partecipa alle celebrazioni natalizie con “Natale in Fortezza”, un programma che prevede i weekend del 13-14 e 20-21 dicembre, con la categoria Spettacolo dell’Associazione pronta a curare l’intrattenimento musicale per grandi e bambini. Il 23 e 24 dicembre immancabile la Parata di Babbo Natale e degli Elfi che si preparano alla consegna dei regali, ballando e riempendo la slitta di sacchi. Presente anche il Grinch, personaggio ormai radicato nell’immaginario collettivo di grandi e piccoli. Una bella e significativa novità per questa edizione targata 2025 strizza l’occhio all’ambiente: l’intero villaggio, insieme alla ruota panoramica Florence Eye, è alimentato esclusivamente da energia rinnovabile prodotta in Italia da impianti fotovoltaici ed eolici, per il divertimento che guarda ad un futuro sostenibile. Per poter godere di questo e di tutta la magia natalizia che si respira in ogni angolo della città un buon punto di partenza è l’FH55 Grand Hotel Mediterraneo situato sul Lungarno, in posizione strategica per raggiungere le principali attrazioni.