Alla sala “Caesar Ritz” del The St. Regis Rome si sono celebrate le migliori realtà italiane dell’hospitality e del travel

Twiga Milano è tra i vincitori della sesta edizione degli Italian Tourism Awards – The Night of Excellence, che ieri sera, presso la sala “Caesar Ritz” del The St. Regis Rome, ha celebrato le migliori realtà italiane dell’hospitality e del travel. Il locale si è aggiudicato il riconoscimento nella categoria Restaurant & Food, confermando il ruolo di nuova destinazione di riferimento nel panorama milanese.

Il premio rientra nel programma che seleziona i migliori 15 progetti tra 45 finalisti, scelti a loro volta tra oltre 300 candidature esaminate dalla giuria composta da esperti del settore, rappresentanti istituzionali e professionisti della comunicazione. L’iniziativa, ideata da Deborah Garlando – CEO di MHR – e riconosciuta dal Ministero del Turismo, da ENIT e dalla Regione Lazio, è dedicata alle eccellenze che contribuiscono alla qualità dell’esperienza turistica italiana. Lo show sarà trasmesso il 16 dicembre in seconda serata su Rai 2, con dirette e collegamenti curati da Rai Isoradio.

Twiga Milano – parte di LMDV Hospitality Group – rappresenta l’estensione nel capoluogo lombardo del brand già noto per il format che unisce ristorazione, intrattenimento e clubbing. Il locale, inaugurato a Milano nel 2025, propone un modello ibrido che alterna high dining e nightlife, con particolare attenzione alla qualità del servizio e alla cura degli ambienti.

«Siamo soddisfatti di questo premio perché riconosce un progetto che nasce dall’idea di portare a Milano uno standard internazionale di ristorazione e intrattenimento. Il risultato conferma la risposta positiva della città e ci incoraggia a continuare a investire in un’offerta che punta sempre di più alla qualità» dichiara Marco Talarico, CEO di LMDV Capital.

All’inizio di quest’anno LMDV Hospitality, controllata di LMDV Capital – family office di Leonardo Maria del Vecchio – ha acquisito il 100% del marchio Twiga e delle sue quattro location: Versilia, Montecarlo, Baia Beniamin e Porto Cervo. L’acquisizione ha permesso di portare Twiga Milano nel cuore della città, mantenendo la filosofia di unire gastronomia e intrattenimento di qualità.

Twiga Milano, inaugurato lo scorso settembre, si distingue per la sua capacità di adattarsi a ogni fase della serata. Il ristorante, con una capacità di 100 coperti, accoglie gli ospiti dalle 21:00 alle 00:00, offrendo una proposta gastronomica che reinterpreta i piatti iconici della cucina italiana. A partire dalla mezzanotte, il locale si trasforma in un club esclusivo, con una capacità di circa 300 persone. L’atmosfera si anima grazie alla selezione musicale dei DJ resident e degli ospiti speciali che accompagnano gli ospiti in un’esperienza notturna vivace e coinvolgente.